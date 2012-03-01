Лоракс, 2012

В недалеком будущем на планете не останется ни одного настоящего дерева. Все в мире будет выполнено из пластика. Зато искусственные дубы и березы смогут выполнять невероятные вещи. Например, проигрывать музыку и светиться. Однажды Одри, в которую влюблен 12-летний Тед, захочет увидеть настоящее дерево. Он отправится к тому, кто виновен в исчезновении зелени. Когда-то именно из-за Находкинса долину покинул лесной дух – Лоракс.
Недалекое будущее. Стоит нажать на кнопку — и мир изменится по твоему желанию: прямо под окном вырастут горы, во дворе зашумит океан. Единственная неприятность — все вокруг сделано из пластика. Но для влюбленного нет преград. Одно желание прекрасной девушки — увидеть последнее живое дерево, и он пускается в путь. На помощь ему приходит могущественный, но слегка приставучий Лоракс.