Лоракс, 2012

В недалеком будущем на планете не останется ни одного настоящего дерева. Все в мире будет выполнено из пластика. Зато искусственные дубы и березы смогут выполнять невероятные вещи. Например, проигрывать музыку и светиться. Однажды Одри, в которую влюблен 12-летний Тед, захочет увидеть настоящее дерево. Он отправится к тому, кто виновен в исчезновении зелени. Когда-то именно из-за Находкинса долину покинул лесной дух – Лоракс.