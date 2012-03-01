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Лоракс Лоракс
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The Lorax

Лоракс, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В недалеком будущем на планете не останется ни одного настоящего дерева. Все в мире будет выполнено из пластика. Зато искусственные дубы и березы смогут выполнять невероятные вещи. Например, проигрывать музыку и светиться. Однажды Одри, в которую влюблен 12-летний Тед, захочет увидеть настоящее дерево. Он отправится к тому, кто виновен в исчезновении зелени. Когда-то именно из-за Находкинса долину покинул лесной дух – Лоракс.

  • Анимационный фильм является экранизацией книги для детей Доктора Сьюза с одноименным названием.
  • Идея снять мультфильм по повести пришла в голову жене писателя – Одри Гайзель. Она обратилась к продюсеру, который занимался проектом «Хортон», и вскоре ленту запустили в работу.
  • Пересказ книги занял бы не более 20 минут экранного времени. Поэтому создателям картины пришлось значительно изменить сюжет и ввести в него новых персонажей.
  • В повести действие происходит в выдуманном мире, а не в будущем.
  • Дэнни ДеВито сам озвучил персонажа не только в оригинале, но также на испанском, итальянском, русском и немецком языках.
  • В США и Канаде фильм вышел 2 марта, когда исполнилось 108 лет со дня рождения писателя.
  • Существует еще одна экранизация книги, снятая в 1972 году. Продолжительность ленты – 25 минут.

Недалекое будущее. Стоит нажать на кнопку — и мир изменится по твоему желанию: прямо под окном вырастут горы, во дворе зашумит океан. Единственная неприятность — все вокруг сделано из пластика. Но для влюбленного нет преград. Одно желание прекрасной девушки — увидеть последнее живое дерево, и он пускается в путь. На помощь ему приходит могущественный, но слегка приставучий Лоракс.

7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 15 марта 2012
Премьера онлайн 2 июля 2020
Премьера в мире 1 марта 2012
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик UPI
Режиссер
Крис Рено
Крис Рено
В ролях
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Бетти Уайт
Бетти Уайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Лоракс 17 постеров
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
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1onejka1 2 апреля 2015, 12:51
ходили втроем, мультик не интересный, после половины появилось желание уйти, причем у всех сразу, сюжет сам по себе интересный и нарисован хорошо,… Читать дальше…
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