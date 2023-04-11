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Untitled Star Wars Film

Untitled Star Wars Film, 2027

2027
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о выходе в прокат
Год выпуска 2027
Режиссер
Шармин Обаид
Шармин Обаид
В ролях
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Все актеры и съемочная группа
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Появилась дополнительная информация о сиквеле «Звездных войн: Скайуокер. Восход» Глава Lucasfilm рассказала о том, когда развернутся события фильма и появится ли в нем Люк Скайуокер.
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11 апреля 2023 11:06
Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы По ее словам, студя может возобновить сотрудничество с Райаном Джонсоном и снять второй сезон «Оби-Вана Кеноби».
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10 апреля 2023 12:17
Дэйзи Ридли вернется к роли Рей в новом полнометражном фильме по «Звездным войнам» Также оглашены подробности двух других предстоящих картин в рамках космической франшизы.
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7 апреля 2023 16:17
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