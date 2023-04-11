Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Черный лотос"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Untitled Star Wars Film
Untitled Star Wars Film
Untitled Star Wars Film, 2027
2027
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Жанр:
боевик
приключения
фэнтези
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2027
Режиссер
Шармин Обаид
В ролях
Дэйзи Ридли
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Появилась дополнительная информация о сиквеле «Звездных войн: Скайуокер. Восход»
Глава Lucasfilm рассказала о том, когда развернутся события фильма и появится ли в нем Люк Скайуокер.
Написать
11 апреля 2023 11:06
Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы
По ее словам, студя может возобновить сотрудничество с Райаном Джонсоном и снять второй сезон «Оби-Вана Кеноби».
Написать
10 апреля 2023 12:17
Дэйзи Ридли вернется к роли Рей в новом полнометражном фильме по «Звездным войнам»
Также оглашены подробности двух других предстоящих картин в рамках космической франшизы.
Написать
7 апреля 2023 16:17
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской