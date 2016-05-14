Большой и добрый великан, 2016

Перед вами новое творение от одного из величайших режиссёров Голливуда Стивена Спилберга, подарившего миру трилогию «Назад в будущее» и «Парк Юрского периода». Фильм является экранизацией несравненного Роальда Даля, из-под пера которого вышли такие книги, как «Чарли и шоколадная фабрика» и «Бесподобный мистер Фокс». Как оказалось, не все его произведения получили адаптации, поэтому Спилберг решил дополнить коллекцию. Картина снималась при участии актёров Ребекки Холл («Вики Кристина Барселона», «Престиж»), Марка Райлэнса, получившего в 2016 году «Оскар» за роль в ленте того же Спилберга «Шпионский мост» и другие не менее выдающиеся деятели киноискусства.
Это история малышки Софи, которая открыла для себя мир, полный волшебства и невиданных существ. Девочка знакомится с великаном, который её похищает. Но не все существа этого вида такие злые, как о них говорится в легендах. Её великан – самый добрый из всех, и он помогает детям избежать ночных кошмаров. Однако злые сородичи героя совсем не принимают людей, и гиганты решают напасть на Страну Снов. Софи и её большому другу предстоит разрушить планы врага и стать верными друзьями, которые, несмотря на разницу в росте, сумели найти общий язык.
- Фильм «Большой и добрый великан» является первой работой Стивена Спилберга под эгидой компании Disney.
- О проекте «Большой и добрый великан» было заявлено ещё в 1991 году. На протяжении практически 25 лет сценарий к фильму многократно переписывался, и в итоге конечным вариантом стала работа Мелиссы Мэтисон, которая уже сотрудничала со Спилбергом на съёмках «Инопланетянина».
- Изначально планировалось, что роль великана БДВ сыграет Робин Уильямс, который скончался в 2014 году.
- Фильм «Большой и добрый великан» официально одобрен поместьем Роальда Даля, т.е. автора одноимённой книги.
- Для того чтобы подготовиться к прослушиванию на роль Софи, дебютантке Руби Барнхилл пришлось выучить целых 6 страниц диалога. Эти старания окупились тем, что в проект её лично утвердил Стивен Спилберг.
Большой и Добрый Великан, несмотря на свои внушительные размеры (а может и благодаря им), обладает большим и добрым сердцем - в отличие от всех прочих обитателей Страны Гигантов. Его рост превышает семь метров, у него огромные уши и отменное обоняние. Он очаровательно непосредствен и немногословен. Такие гиганты, как Кровушкипопьём или Костипогрызём, вдвое массивнее и, по меньшей мере, вдвое страшнее Великана. Гиганты питаются людьми, Великан же довольствуется шишгурцами и хрюноградом. Попав в страну гигантов, Софи - не по годам сообразительная 10-летняя девчушка из Лондона, поначалу боится огромного монстра, который притащил ее в свою пещеру. Но вскоре она понимает, что Великан на самом деле - очень вежливое и очаровательное существо. Она никогда прежде не встречала гигантов, и забрасывает своего похитителя вопросами. Великан отводит Софи в Страну Снов, где он собирает сны и дарит их ребятишкам, которые никак не могут заснуть. Великан учит Софи азам магии и рассказывает о волшебных свойствах снов. К несчастью, появление Софи в Стране Гигантов привлекает излишнее внимание у местного населения. От Гигантов очень трудно утаить то, что в их страну помимо их воли проник посторонний… Вскоре Великан и Софи покидают Страну Гигантов и отправляются к Королеве Виктории, чтобы предупредить её об угрозе со стороны гигантов. Впрочем, для начала героям нужно убедить Королеву и ее служанку Мэри в том, что гиганты действительно существуют. Большой и добрый Великан, Софи, Её Величество и Мэри вместе разрабатывают хитроумный план, который избавит всех от гигантов раз и навсегда.
спилберг имеет-таки вкус, снял красивый интересный фильмец, как бы сказка.
[Smmile]
сюжет не логичен, а может и логичен. слегка… Читать дальше…
В Большого и доброго великана влюбляешься с первых минут, а его непринужденная манера коверкать слова - просто до… Читать дальше…