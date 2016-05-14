Большой и добрый великан, 2016

Перед вами новое творение от одного из величайших режиссёров Голливуда Стивена Спилберга, подарившего миру трилогию «Назад в будущее» и «Парк Юрского периода». Фильм является экранизацией несравненного Роальда Даля, из-под пера которого вышли такие книги, как «Чарли и шоколадная фабрика» и «Бесподобный мистер Фокс». Как оказалось, не все его произведения получили адаптации, поэтому Спилберг решил дополнить коллекцию. Картина снималась при участии актёров Ребекки Холл («Вики Кристина Барселона», «Престиж»), Марка Райлэнса, получившего в 2016 году «Оскар» за роль в ленте того же Спилберга «Шпионский мост» и другие не менее выдающиеся деятели киноискусства.

Это история малышки Софи, которая открыла для себя мир, полный волшебства и невиданных существ. Девочка знакомится с великаном, который её похищает. Но не все существа этого вида такие злые, как о них говорится в легендах. Её великан – самый добрый из всех, и он помогает детям избежать ночных кошмаров. Однако злые сородичи героя совсем не принимают людей, и гиганты решают напасть на Страну Снов. Софи и её большому другу предстоит разрушить планы врага и стать верными друзьями, которые, несмотря на разницу в росте, сумели найти общий язык.