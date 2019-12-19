Пиноккио, 2019

Итальянская премьера “Пиноккио” состоялась 19 декабря 2019 года, а в феврале 2020 года фильм показали в рамках Берлинского международного кинофестиваля. В России картина миновала кинотеатры, закрывшиеся в связи с пандемией коронавируса, и вышла сразу на цифровых платформах в июне того же года.

В октябре 2016 года создатели фильма заявили, что Джепетто сыграет Тони Сервилло (“Великая красота”, “Лоро”), но спустя два года на эту роль утвердили Роберто Бениньи, который до этого воплотил образ самого Пиноккио в своей же киноэкранизации 2002 года. Известно, что Федерико Феллини видел в Бениньи идеального Пиноккио, но, к сожалению, снять свою версию сказки так и не успел.

За грим фантастических персонажей в фильме отвечал британский гример, специалист по анимации, визуальным и спецэффектам Ник Дадмэн, работавший в кинофраншизах “Звездные войны” и “Гарри Поттер”, и британский художник Марк Кулир (“Отель “Гранд Будапешт”, “Железная леди”).

Музыку к “Пиноккио” написал Дарио Марианелли, обладатель “Оскара” за композиторскую работу над картиной “Искупление”.

Съемки “Пиноккио” проходили в Италии, в том числе в коммунах Синалунга возле Сиены в Тоскане, Полиньяно-а-Маре, Гравине-ин-Пулья и Нойкаттаро на Бари в Апулии, Остуни возле Бриндизи в той же Апулии, а также в городе Витербо в Лацио.

Нанесение грима Федерико Иелапи, сыгравшему Пиноккио, занимало три часа.

Рокко Папалео, сыгравший Кота, ранее озвучивал хозяина кукольного театра Манджафуоко в анимационной версии “Пиноккио” 2012 года.

После нескольких адаптаций, призванных сделать атмосферу фильма более семейной, режиссер Маттео Гарроне решил все же вернуться к мрачной и сатирической тональности оригинальной сказки Карло Коллоди с ее изображениями крайней бедности и жестокости. Гарроне заявил, что большая часть критики мрачных сцен исходила от взрослых, в то время как дети из фокус-групп реагировали на них достаточно спокойно.

Маттео Гарроне признавался, что съемка сцен в Стране игрушек стала настоящей катастрофой: десятки детей из массовки вместо того, чтобы играть друг с другом, начинали жарко спорит о том, кто чем может играть. Гарроне заявил, что съемочная площадка больше походила на поле битвы, чем на место для игр.

Главы из книги “Пиноккио” Карло Коллоди впервые были опубликованы в конце XIX века, спустя 11 лет после объединения Италии, когда большая часть итальянцев находилась за чертой бедности, а самые предприимчивые из них массово эмигрировали в Америку и другие страны.