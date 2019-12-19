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Пиноккио Пиноккио
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Pinocchio

Пиноккио, 2019

2019 / Великобритания / Италия / Франция
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Невероятная история деревянного мальчика, мечтающего стать настоящим человеком
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Причины посмотреть Факты О фильме

Приключенческое фэнтези “Пиноккио” Маттео Гарроне является экранизацией классической сказки итальянского писателя Карло Коллоди. Зрителей ждет история о деревянном мальчике-кукле, которого выстругал из полена столяр по имени Джепетто. Получив имя, кукла оживает и устремляется из-под отцовского покровительства навстречу курьезным, а порой и опасным приключениям. Пиноккио спорит с говорящим сверчком, сбегает с кукольным театром тирана Манджафуоко, оказывается в паутине интриг коварных Кота и Лисы, гостит на волшебном острове и в брюхе гигантской рыбы, а еще превращается в ослика и не раз оказывается спасенным феей с голубыми волосами.

Фильм Гарроне, известного своими мрачнейшими картинами “Догвиль” и “Гаморра” (за которую он, кстати, получил гран-при в Каннах), почти безупречен с точки зрения следования литературному первоисточнику. Режиссер продолжает начатую в “Страшных сказках” (2015) традицию и представляет зрителям максимально оригинальную версию сказки, которую большинство из нас знают в отредактированных вариантах. Главные роли в фильме исполнили Роберто Бениньи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Федерико Иелапи и Марина Вакт.

Итальянская премьера “Пиноккио” состоялась 19 декабря 2019 года, а в феврале 2020 года фильм показали в рамках Берлинского международного кинофестиваля. В России картина миновала кинотеатры, закрывшиеся в связи с пандемией коронавируса, и вышла сразу на цифровых платформах в июне того же года.

В октябре 2016 года создатели фильма заявили, что Джепетто сыграет Тони Сервилло (“Великая красота”, “Лоро”), но спустя два года на эту роль утвердили Роберто Бениньи, который до этого воплотил образ самого Пиноккио в своей же киноэкранизации 2002 года. Известно, что Федерико Феллини видел в Бениньи идеального Пиноккио, но, к сожалению, снять свою версию сказки так и не успел.

За грим фантастических персонажей в фильме отвечал британский гример, специалист по анимации, визуальным и спецэффектам Ник Дадмэн, работавший в кинофраншизах “Звездные войны” и “Гарри Поттер”, и британский художник Марк Кулир (“Отель “Гранд Будапешт”, “Железная леди”).

Музыку к “Пиноккио” написал Дарио Марианелли, обладатель “Оскара” за композиторскую работу над картиной “Искупление”.

Съемки “Пиноккио” проходили в Италии, в том числе в коммунах Синалунга возле Сиены в Тоскане, Полиньяно-а-Маре, Гравине-ин-Пулья и Нойкаттаро на Бари в Апулии, Остуни возле Бриндизи в той же Апулии, а также в городе Витербо в Лацио.

Нанесение грима Федерико Иелапи, сыгравшему Пиноккио, занимало три часа.

Рокко Папалео, сыгравший Кота, ранее озвучивал хозяина кукольного театра Манджафуоко в анимационной версии “Пиноккио” 2012 года.

После нескольких адаптаций, призванных сделать атмосферу фильма более семейной, режиссер Маттео Гарроне решил все же вернуться к мрачной и сатирической тональности оригинальной сказки Карло Коллоди с ее изображениями крайней бедности и жестокости. Гарроне заявил, что большая часть критики мрачных сцен исходила от взрослых, в то время как дети из фокус-групп реагировали на них достаточно спокойно.

Маттео Гарроне признавался, что съемка сцен в Стране игрушек стала настоящей катастрофой: десятки детей из массовки вместо того, чтобы играть друг с другом, начинали жарко спорит о том, кто чем может играть. Гарроне заявил, что съемочная площадка больше походила на поле битвы, чем на место для игр.

Главы из книги “Пиноккио” Карло Коллоди впервые были опубликованы в конце XIX века, спустя 11 лет после объединения Италии, когда большая часть итальянцев находилась за чертой бедности, а самые предприимчивые из них массово эмигрировали в Америку и другие страны.

Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 марта 2020
Премьера онлайн 4 мая 2020
Премьера в мире 19 декабря 2019
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Маттео Гарроне
Маттео Гарроне
В ролях
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Марина Вакт
Марина Вакт
Марчелло Фонте
Марчелло Фонте
Маурицио Ломбарди
Маурицио Ломбарди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пиноккио 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пиноккио смотреть онлайн

Пиноккио
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Благодаря усилиям Алексея Толстого, как сообщает Википедия, ссылаясь на Белинского, сказку Карло Коллоди в России долгое время не издавали, чтобы воспитывать российских детей на куда более добром Буратино (хотя, конечно, не в доброте было дело изначально). Так что совершенно нормально для российской аудитории не знать, в чём особенность книги «Пиноккио», а думать лишь, что это итальянский аналог Буратино. Можно вспомнить мультфильм студии Дисней, которому европейский текст сказки…
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Марина Федоренко 18 марта 2020, 12:58
Категоричное нет. Фильм хуже некуда сердобольная занудная скука, мелодрама на детскую тему. Сердобольность круче чем в России развели (ослом стал,… Читать дальше…
Танюша Кузьмина 12 марта 2020, 18:48
Куда дели билеты в Мираж Синема?!
Вчера вечером во всех Миражах было, сегодня ни одного! Или что, в Миражах отменили сегодня показ?
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер фильма «Пиноккио» с Роберто Бениньи в роли папы Карло История приключений ожившей деревянной куклы появится на наших экранах в марте.
Написать
14 декабря 2020 16:35
7 жутких фильмов, снятых по известным сказкам Экранизации сказок бывают разные, и на одних лишь игровых ремейках Disney свет клином не сошелся. Сейчас в прокате можно посмотреть «Пиноккио» Маттео Гарроне — совершенно другая и куда более мрачная интерпретация известной истории. По этому поводу вспоминаем еще несколько фильмов, которые представили новый жуткий взгляд на известные сказки.
Написать
12 марта 2020 10:44
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