В горной деревушке живёт со своей женой Такэтори — большой мастер по изготовлению самых разных вещиц из бамбука. Его жена ткёт великолепные ткани с удивительными рисунками. Но бедность и горе не покидают их лачугу. Умерла пятилетняя дочь Кая. А вскоре осиротевшие родители увидел нечто странное: огненный шар, который упал за бамбуковой рощей. Чудо оказалось добрым, пожар не коснулся бамбуковой рощи, а глубокая яма не повредила свежей могилы Каи. Мало этого, неподалёку Такэтори нашёл странный сосуд или капсулу, в которой обнаружил крохотного ребёнка. Девочка так была похожа на Каю, что несмотря на бедность, Такэтори и его жена оставили ребёнка в своём доме….

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