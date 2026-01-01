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Постер фильма Принцесса с луны
6.2
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6.2

Принцесса с луны

, 1987
Taketori monogatari
Япония / фэнтези, приключения, фантастика, драма, исторический / 18+
Постер фильма Принцесса с луны
6.2

О фильме

В горной деревушке живёт со своей женой Такэтори — большой мастер по изготовлению самых разных вещиц из бамбука. Его жена ткёт великолепные ткани с удивительными рисунками. Но бедность и горе не покидают их лачугу. Умерла пятилетняя дочь Кая. А вскоре осиротевшие родители увидел нечто странное: огненный шар, который упал за бамбуковой рощей. Чудо оказалось добрым, пожар не коснулся бамбуковой рощи, а глубокая яма не повредила свежей могилы Каи. Мало этого, неподалёку Такэтори нашёл странный сосуд или капсулу, в которой обнаружил крохотного ребёнка. Девочка так была похожа на Каю, что несмотря на бедность, Такэтори и его жена оставили ребёнка в своём доме….

В ролях

Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Taketori-no-Miyatsuko
Аяко Вакао
Tayoshime
Ясуко Савагучи
Ясуко Савагучи
Kaya, the Princess Kaguya
Кодзи Исидзака
Mikado
Киити Накаи
Otomo-no-Dainagon or Minister of the Military
Коаса Сюмпутэи
Kuramochi-no-Miko or Minister of Culture
Takatoshi Takeda
Abe-no-Udaijin or Minister of Finance
Мегуми Одака
Akeno
Кацуо Накамура
Lise
Широ Ито
Sojo-no-Doson
Режиссер Кон Итикава
Сценарист Синъя Хидака, Кон Итикава, Мицутоси Исигами, Рюдзо Кикусима
Композитор Кэнсаку Таникава
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1987
Премьера в мире 26 сентября 1987
Дата выхода
26 сентября 1987 Япония
Производство Fuji Television Network (Fuji TV), Toho Pictures
Другие названия
Taketori monogatari, Princess from the Moon, I prigipissa tou feggariou, Kaguya, Księżycowa księżniczka, La princesa de la luna, The Tale of Taketori, Принцесса с луны, 竹取物語, 竹取物語（1987）

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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