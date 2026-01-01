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Постер мультфильма Кругосветное путешествие Кота в сапогах
7.0
Киноафиша Фильмы Кругосветное путешествие Кота в сапогах
7.0

Кругосветное путешествие Кота в сапогах

, 1976
Nagagutsu o haita neko: Hachijû nichikan sekai isshû
Япония / анимация, семейный, фэнтези, аниме / 18+
Постер мультфильма Кругосветное путешествие Кота в сапогах
7.0

О фильме

Неутомимый Кот в сапогах вместе со своими друзьями отправляется в новое путешествие — да не какое-нибудь, а вокруг света! Он заключает пари с жадным мистером Грумоном, что ему удастся обогнуть землю всего лишь за 80 дней! На этом пути Коту Перро придется пересечь безводную пустыню и холодные арктические льды, сразиться с быком на корриде и постоянно уходить от преследования хитрых и злобных врагов, всеми силами пытающимися навредить отважному путешественнику…

В ролях

Осами Набе
Pero
Сатико Тидзимацу
Сандзи Хасэ
Такудзо Камияма
Carter
Осаму Като
Newspaper President
Дзюмпэи Такигути
Grummon
Тикао Оцука
Dr. Garigari
Косэй Томита
Косэй Томита
Cat King
Косэй Томита
Косэй Томита
Cat King
Эйко Масуяма
Suzanna
Дзёдзи Янами
Mayor
Китон Ямада
Restaurant Manager
Режиссер Хироси Сидара
Сценарист Якоб Гримм, Вильгельм Гримм, Томохару Кацумата, Тадааки Ямадзаки
Композитор Сэйитиро Уно
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 20 марта 1976
Дата выхода
20 марта 1976 Япония
MPAA G
Производство Toei Animation
Другие названия
Nagagutsu o haita neko: Hachijû nichikan sekai isshû, Puss 'n Boots: Travels Around the World, Der gestiefelte Kater reist um die Welt, Cesta Kocour v Botách, Cesta Kocúr v Čižmách, Çizmeli Kedi: Seksen Günde Devri Alem, Csizmás Kandúr a világ körül, Der Gestiefelte Kater reist um die Welt in 80 Tagen, Il gatto con gli stivali in giro per il mondo, La vuelta al mundo en 80 dias por el Gato con Botas, Le Chat Botté fait le tour du monde, Le tour du monde en 80 jours, O Gato de Botas e a Volta ao Mundo em 80 Dias, Podróż kota w butach, Puss 'n Boots Travels Around the World, Saabastega Kass, Кругосветное Путешествие Кота в Сапогах, Le chat botté 3, 장화 신은 고양이: 80일간의 세계 일주, Nagagutsu o haita neko - 80 nichikan sekai isshuu, Τα μαγικά ταξίδια του παπουτσωμένου γάτου, 장화 신은 고양이: 80일 간의 세계 일주, 장화신은 고양이: 80일간의 세계 일주, Puss 'n Boots: Around the World in 80 Days, Кот в сапогах: Вокруг света за 80 дней, 장화신은 고양이: 80일 간의 세계일주, 장화신은 고양이: 80일간의 세계일주, Nagagutsu wo haita neko: 80 nichikan sekai isshū, 장화 신은 고양이: 80일간의 세계일주

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
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