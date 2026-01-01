Отзывы о мультфильме
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Неутомимый Кот в сапогах вместе со своими друзьями отправляется в новое путешествие — да не какое-нибудь, а вокруг света! Он заключает пари с жадным мистером Грумоном, что ему удастся обогнуть землю всего лишь за 80 дней! На этом пути Коту Перро придется пересечь безводную пустыню и холодные арктические льды, сразиться с быком на корриде и постоянно уходить от преследования хитрых и злобных врагов, всеми силами пытающимися навредить отважному путешественнику…
|20 марта 1976
|Япония