Барби: Тайна феи, 2011

На следующий за премьерой нового фильма день Барби вместе со своим бойфрендом – футболистом Кеном – и партнером-соперницей Ракель проводит время в ресторане “Уолли”. Однако заканчивается обед не самым приятным образом: Кен оказывается похищен фантастическими крылатыми созданиями. Помочь в его поисках вызываются стилисты Барби по имени Кэрри и Тейлор, которые оказываются не кем-нибудь, а самыми настоящими феями. После того как выясняется, что молодого человека забрали приспешники принцессы фей Грациеллы, намеренной женить на себе Кена, Барби и Ракель отправляются ему на выручку в волшебную страну. Но смогут ли они отбросить свои обиды, чтобы совместными усилиями спасти друга?
Вы готовы узнать Тайну Феи вместе с Барби? Вас ждут удивительные приключения и поразительные открытия, ведь эти крошечные волшебницы тайно живут среди нас! Когда Кен неожиданно исчезает вместе с неизвестными феями, две модницы-подружки Барби обнаруживают, что тоже владеют магией, и летят на поиски Кена в волшебную страну. Барби и ее соперница Ракель пытаются опередить фей и отправляются в захватывающее путешествие, чтобы вернуть Кена домой. В пути им не раз приходится выручать друг друга и они, наконец, понимают, что настоящие чудеса творит не магия, а крепкая дружба!