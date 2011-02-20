Барби: Тайна феи, 2011

На следующий за премьерой нового фильма день Барби вместе со своим бойфрендом – футболистом Кеном – и партнером-соперницей Ракель проводит время в ресторане “Уолли”. Однако заканчивается обед не самым приятным образом: Кен оказывается похищен фантастическими крылатыми созданиями. Помочь в его поисках вызываются стилисты Барби по имени Кэрри и Тейлор, которые оказываются не кем-нибудь, а самыми настоящими феями. После того как выясняется, что молодого человека забрали приспешники принцессы фей Грациеллы, намеренной женить на себе Кена, Барби и Ракель отправляются ему на выручку в волшебную страну. Но смогут ли они отбросить свои обиды, чтобы совместными усилиями спасти друга?