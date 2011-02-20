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Барби: Тайна феи Барби: Тайна феи
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Barbie: A Fairy Secret (V)

Барби: Тайна феи, 2011

2011 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

На следующий за премьерой нового фильма день Барби вместе со своим бойфрендом – футболистом Кеном – и партнером-соперницей Ракель проводит время в ресторане “Уолли”. Однако заканчивается обед не самым приятным образом: Кен оказывается похищен фантастическими крылатыми созданиями. Помочь в его поисках вызываются стилисты Барби по имени Кэрри и Тейлор, которые оказываются не кем-нибудь, а самыми настоящими феями. После того как выясняется, что молодого человека забрали приспешники принцессы фей Грациеллы, намеренной женить на себе Кена, Барби и Ракель отправляются ему на выручку в волшебную страну. Но смогут ли они отбросить свои обиды, чтобы совместными усилиями спасти друга?

  • “Барби: Тайна феи” стал девятнадцатым мультфильмом из серии о приключениях Барби.
  • В большинстве мультфильмов франшизы Барби озвучивала Келли Шеридан, однако в частях “Тайна феи” и “Академия принцесс” за героиню разговаривает канадская актриса Диана Каарина.
  • В сцене дуэли Кена и Зейна можно заметить, как Кен медленно отклоняется назад, чтобы увернуться от брошенных в него магических шаров, что является отсылкой к попытке Нео уклониться от пуль в “Матрице”.
  • Бюджет фильма составил семнадцать с половиной миллионов долларов.

Вы готовы узнать Тайну Феи вместе с Барби? Вас ждут удивительные приключения и поразительные открытия, ведь эти крошечные волшебницы тайно живут среди нас! Когда Кен неожиданно исчезает вместе с неизвестными феями, две модницы-подружки Барби обнаруживают, что тоже владеют магией, и летят на поиски Кена в волшебную страну. Барби и ее соперница Ракель пытаются опередить фей и отправляются в захватывающее путешествие, чтобы вернуть Кена домой. В пути им не раз приходится выручать друг друга и они, наконец, понимают, что настоящие чудеса творит не магия, а крепкая дружба!

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 20 февраля 2011
Премьера в мире 20 февраля 2011
Возраст 18+
Бюджет $17 500 000
Режиссер
Тодд Резник
Тодд Резник
В ролях
Кассандра Ли Моррис
Кассандра Ли Моррис
Лора Бэйли
Все актеры и съемочная группа
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