Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вински и порошок-невидимка
5.7
Киноафиша Фильмы Вински и порошок-невидимка
5.7

Вински и порошок-невидимка

, 2021
Vinski ja näkymättömyyspulveri
Финляндия / фэнтези, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Вински и порошок-невидимка
5.7

О фильме

10-летний мальчик по имени Вински чувствует себя аутсайдером и «невидимкой» среди своих сверстников. Однажды он встречает таинственного аптекаря, который даёт ему флакон с волшебным порошком. Этот порошок позволяет мальчику обрести уникальную сверхспособность: Вински становится по-настоящему невидимым и может проходить сквозь любые стены. Используя этот дар, он превращается в супергероя и начинает бороться с преступностью в своём городке.

В ролях

Мартти Суосало
Apteekkari
Микко Леппилампи
Микко Леппилампи
Antero
Минка Куустонен
Pappi
Куура Росси
Vinski
Сампо Саркола
TV-toimittaja
Пирьо Хейккила
Krista
Fiona Iyare
Roosa
Ohto Heiskanen
Juuso
Антти Хейккинен
rosvo Marko
Joel Hirvonen
rosvo Mika
Режиссер Юха Вуолиоки
Сценарист Симо Пууппонен, Mauri Ahola, Яри Рантала, Юха Вуолиоки
Композитор Лассе Энерсен, Leri Leskinen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 сентября 2022
Премьера в мире 29 августа 2021
Дата выхода
29 апреля 2023 Германия
22 декабря 2021 Финляндия K-7

Где посмотреть фильм

START
Бюджет €1 800 000
Сборы в мире $1 294 681
Производство Snapper Films Oy
Другие названия
Vinski ja näkymättömyyspulveri, Vinski and the Invisibility Powder, Vinski och osynlighetspulvret, Üle linna Vinski, Vinski - O Herói Invisível, Vinski - Un supereroe invisibile, Vinski en het onzichtbaarheidspoeder, Vinski és a láthatatlanság ereje, Vinski et la Poudre magique, Vinski i pył niewidzialności, Vinski un neredzamības pulveris, Vinski und das Unsichtbarkeitspulver, Vinski, el superhéroe invisible, Winski und das Unsichtbarkeitspulver, Βίνσκι, ένας αόρατος υπερήρωας

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Вински и порошок-невидимка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Вински и порошок-невидимка
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше