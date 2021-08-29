10-летний мальчик по имени Вински чувствует себя аутсайдером и «невидимкой» среди своих сверстников. Однажды он встречает таинственного аптекаря, который даёт ему флакон с волшебным порошком. Этот порошок позволяет мальчику обрести уникальную сверхспособность: Вински становится по-настоящему невидимым и может проходить сквозь любые стены. Используя этот дар, он превращается в супергероя и начинает бороться с преступностью в своём городке.
|29 апреля 2023
|Германия
|22 декабря 2021
|Финляндия
|K-7