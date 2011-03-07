[последние реплики]

Henry У тебя есть... неуловимое качество.

Francine Driver Постарайся получше.

Henry Меня преследует растущее осознание моего женственного идеала, и она подозрительно похожа на тебя.

Francine Driver Это неплохо.

Henry Ты хочешь сказать — довольно неплохо. Не совсем зря потрачено время.

Francine Driver А как насчёт правды?

Henry Правда в том, что ты не мой обычный тип.

Francine Driver А кто твой обычный тип?

Henry Худощавые, модные и тупые, с большой квадратной попой из Аппалачей и одержимостью кантри-музыкой.

Francine Driver Ёлки-палки.

Henry Ты хотя бы подумаешь об этом?