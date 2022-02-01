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Постер фильма Служители зла
6.4
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6.4

Служители зла

, 1993
Yi tin to lung gei: Moh gaau gaau jue
Гонконг / боевик, фэнтези, исторический / 18+
Постер фильма Служители зла
6.4

О фильме

Династия Юань. Влиятельные кланы бесстрашных воинов и магов борются за обладание мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь, ибо древняя легенда гласит: тот, кто станет их хозяином, будет править миром. Царство стонет от бессмысленных распрей и жестоких сражений, и вскоре становится ясно, что остановить кровопролитие сможет лишь бесстрашный юноша Мокэй, поклявшийся отомстить за убитого отца вождям враждующих кланов.

В ролях

Джет Ли
Джет Ли
Chang Mo Kei
Саммо Хун
Саммо Хун
Chang San Fung
Шарла Чун
Chao Min
Чингми Яу
Siu Chiu
Люн Ка-Янь
Sung Yuen Kin
Ричард ЭнДжи
King of Green Bat: Wai Yat Siu
Джиджи Лай
Chow Chi Yu
Коллин Чоу
Sung Ching Su
Френсис Нг
Chang Tsui San
Экин Чэн
Cameo appearance
Режиссер Джин Вонг
Сценарист Цзинь Юн, Джин Вонг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1993
Премьера онлайн 18 декабря 1993
Премьера в мире 18 декабря 1993
Дата выхода
18 декабря 1993 Гонконг
29 января 1994 Тайвань
22 января 1994 Южная Корея
3 ноября 1995 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Win's Film Productions
Другие названия
Yi tin to lung gei: Moh gaau gaau jue, Kung Fu Cult Master, 倚天屠龍記之魔教教主, The Evil Cult, A gonosz papjai, Evil Cult, Evil Cult - Tajemství Kung-Fu, Gonosz birodalom, I airesi tou Kakou, Kult zła, Kung Fu kultusmeister, Le sette spade della vendetta, Lord of the Wu Tang, Pahan kultti, The Kung Fu Cult Master, The Swordmaster, Zhang: O Bárbaro, Поклоніння злу, Служители зла, महा शक्तिशाली, カンフー・カルト・マスター 魔教教主, 倚天屠龍記, Kung Fu Master, Yi tian tu long ji: Mo jiao jiao zhu

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 1 февраля 2022

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Служители зла

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