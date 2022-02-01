Династия Юань. Влиятельные кланы бесстрашных воинов и магов борются за обладание мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь, ибо древняя легенда гласит: тот, кто станет их хозяином, будет править миром. Царство стонет от бессмысленных распрей и жестоких сражений, и вскоре становится ясно, что остановить кровопролитие сможет лишь бесстрашный юноша Мокэй, поклявшийся отомстить за убитого отца вождям враждующих кланов.
|18 декабря 1993
|Гонконг
|29 января 1994
|Тайвань
|22 января 1994
|Южная Корея
|3 ноября 1995
|Япония