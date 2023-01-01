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Silber und das Buch der Träume

Silver and the Book of Dreams, 2023

2023 / Германия / Ирландия / Великобритания
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Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Хелена Хуфнагель
В ролях
Яна МакКиннон
Чанил Кулар
Жозефин Блэйзер
Рива Крымаловски
Николетт Кребиц
Николетт Кребиц
Все актеры и съемочная группа
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