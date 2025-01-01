Действие этого необычного фильма разворачивается в реальном мире, но в городе, в котором все будто бы давно умерло. Трущобы, бандиты, наркотики и алкоголь – таков мир, в котором обитают эти люди, в том числе Гия. Несмотря на то, что Гия кажется таким же пропащим человеком, как и те, кто его окружают, именно он оказывается способен на подвиг. Гие суждено стать Последним искателем – избранным, который сможет наконец спасти прекрасную богиню Дали из заточения. Дали всегда была необычайно добра по отношению к людям, которые поклонялись ей как богине любви. Много веков назад злые силы пленили Дали, и с тех пор никто, кроме Повелителя ада, не знал, где томится богиня. Многие рыцари пытались освободить ее из заточения, но еще никому это не удавалось: одни смельчаки гибли в пути, другие не выдерживали испытаний и отказывались от поисков. Окажется ли это под силу Гие? Сумеет ли он пожертвовать собой ради спасения Дали?