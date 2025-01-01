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Постер фильма Последний искатель
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Киноафиша Фильмы Последний искатель

Последний искатель

Posledniy iskatel 18+
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О фильме

Действие этого необычного фильма разворачивается в реальном мире, но в городе, в котором все будто бы давно умерло. Трущобы, бандиты, наркотики и алкоголь – таков мир, в котором обитают эти люди, в том числе Гия. Несмотря на то, что Гия кажется таким же пропащим человеком, как и те, кто его окружают, именно он оказывается способен на подвиг. Гие суждено стать Последним искателем – избранным, который сможет наконец спасти прекрасную богиню Дали из заточения. Дали всегда была необычайно добра по отношению к людям, которые поклонялись ей как богине любви. Много веков назад злые силы пленили Дали, и с тех пор никто, кроме Повелителя ада, не знал, где томится богиня. Многие рыцари пытались освободить ее из заточения, но еще никому это не удавалось: одни смельчаки гибли в пути, другие не выдерживали испытаний и отказывались от поисков. Окажется ли это под силу Гие? Сумеет ли он пожертвовать собой ради спасения Дали? 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2006
Производство Роспофильм, Step by Step Film Production
Другие названия
Posledniy iskatel, Telos tis arhis, The Last Quest, Последний искатель
Режиссер
Арчил Меликишвили
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Анна Чурина
Анна Чурина
Алексей Петрухин
Алексей Петрухин
Тамта Кобахидзе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
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4.4 IMDb
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