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Постер фильма Стальной алхимик
5.3
Стальной алхимик - Трейлер
Киноафиша Фильмы Стальной алхимик
5.3

Стальной алхимик

, 2017
Hagane no renkinjutsushi / Fullmetal Alchemist
Япония / боевик, фэнтези / 18+
Трейлеры
Постер фильма Стальной алхимик
5.3
Стальной алхимик - Трейлер
Стальной алхимик  Трейлер

О фильме

В стране Аместрис алхимия широко распространена как точная наука. Два брата-подростка Эдвард и Альфонс Элрики пытались при помощи алхимии воскресить мёртвую маму, но серьезно поплатились за это. Старший лишился руки и ноги, младший — всего тела, хотя и был в самый последний момент чудом спасен — брат привязывает его душу к стальным рыцарским доспехам. Теперь два брата — первый со стальными протезами, второй — просто говорящий доспех — отправляются в столицу, чтобы учиться на профессионального алхимика.

В ролях

Рёсукэ Ямада
Эдвард Элрик
Цубаса Хонда
Цубаса Хонда
Winry Rockbell
Дин Фудзиока
Roy Mustang
Рюта Сато
Мисако Рэнбуцу
Riza Hawkeye
Е Оидзуми
Кэндзиро Исимару
Cornello
Ясуко Мацуюки
Синдзи Утияма
Каната Хонго
Каната Хонго
Envy
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Tim Marcoh
Нацуки Харада
Gracia Hughes
Режиссер Фумихико Сори
Сценарист Hiromu Arakawa, Фумихико Сори, Takeshi Miyamoto, Tyler Rhoads
Композитор Reiji Kitazato
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 19 февраля 2018
Премьера в мире 1 декабря 2017
Дата выхода
19 февраля 2018 США
1 декабря 2017 Япония
Сборы в мире $8 053 641
Производство Aniplex, Asahi Shimbun, Dentsu
Другие названия
Hagane no renkinjutsushi, Fullmetal Alchemist, Alchimistul de oţel, Celokovový Alchymista - hľadanie kameňa mudrcov, Full Metal Alchemist, Fullmetal Alchemist - hledání kamene mudrců, Giả Kim Thuật Sư, Metalni alhemičar, Täismetallist alkeemik, Стальной алхимик, 鋼の錬金術師, 鋼之鍊金術師, 강철의 연금술사, Alchemist of Steel

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Стальной алхимик - Трейлер
Стальной алхимик Трейлер
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Отзывы о фильме

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