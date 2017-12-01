В стране Аместрис алхимия широко распространена как точная наука. Два брата-подростка Эдвард и Альфонс Элрики пытались при помощи алхимии воскресить мёртвую маму, но серьезно поплатились за это. Старший лишился руки и ноги, младший — всего тела, хотя и был в самый последний момент чудом спасен — брат привязывает его душу к стальным рыцарским доспехам. Теперь два брата — первый со стальными протезами, второй — просто говорящий доспех — отправляются в столицу, чтобы учиться на профессионального алхимика.