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Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов
Xi you ji zhi Zai shi yao wang
Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов, 2021
2021 / Китай
6.1
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
боевик
анимация
фэнтези
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О фильме
Знаменитому Царю обезьян Сунь Укуну на этот раз предстоит сразиться с могущественным Царём демонов, который спустя миллионы лет вернулся, чтобы погрузить мир в хаос.
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6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
16 февраля 2023
Режиссер
Ван Юнфей
В ролях
Сюэцэнь Бай
Чжуньян Баому
Цзян Бянь
Роли Гутьеррес
Дональд Гуцци
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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