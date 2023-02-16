Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов, 2021

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о выходе в прокат О фильме Знаменитому Царю обезьян Сунь Укуну на этот раз предстоит сразиться с могущественным Царём демонов, который спустя миллионы лет вернулся, чтобы погрузить мир в хаос. Развернуть 6.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 16 февраля 2023 Режиссер Ван Юнфей В ролях Сюэцэнь Бай Чжуньян Баому Цзян Бянь Роли Гутьеррес Дональд Гуцци Все актеры и съемочная группа 2 постера

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