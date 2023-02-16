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Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов
Киноафиша Фильмы Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов
Xi you ji zhi Zai shi yao wang

Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов, 2021

2021 / Китай
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Знаменитому Царю обезьян Сунь Укуну на этот раз предстоит сразиться с могущественным Царём демонов, который спустя миллионы лет вернулся, чтобы погрузить мир в хаос.
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 16 февраля 2023
Режиссер
Ван Юнфей
В ролях
Сюэцэнь Бай
Чжуньян Баому
Цзян Бянь
Роли Гутьеррес
Дональд Гуцци
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов 2 постера
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Кадры из мультфильма Все кадры
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