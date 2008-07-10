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Путешествие к центру Земли 3D Путешествие к центру Земли 3D
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Journey to the Center of the Earth 3D

Путешествие к центру Земли 3D, 2008

2008 / США
7.5 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Профессор Тревор Андерсон неохотно принимает в своем уединенном доме своего племянника-подростка Шона, пока его мать Элизабет готовится к переезду в Канаду. Она передает Тревору коробку, принадлежавшую его пропавшему брату Максу, где герой находит книгу с описанием его последнего путешествия. Тогда Тревор решает пройти по пути Макса. Он с Шоном едут в Исландию, где встречают симпатичного гида Ханну Асгейрссон. При подъеме на гору начинается гроза, и герои прячутся в пещере, но молния обрушивает вход, и они оказывается в ловушке. В поисках выхода они падают в яму, обнаруживая огромный затерянный мир в центре Земли…

  • Когда Тревор открывает коробку Макса, он вытаскивает деревянный предмет, говорит, что не знает, что это, и откладывает в сторону. Это стереоскоп Холмса, разработанный еще в 1861 году для просмотра стереокарт. Внутри он содержит несколько картинок, которые при просмотре сливаются в одно трехмерное изображение. 
  • Гид Ханна говорит Тревору, что будет брать с него 5000 крон в час. На момент выхода фильма это составляло около 65 долларов США. Если бы он платил четвертаками, как предложил его племянник, это составило бы примерно 6,5 рулонов четвертаков в час.
  • Брат Тревора, Макс, назван в честь известного драматурга Максуэлла Андерсона.

Ученый, пытаясь найти подтверждение своей вулканической теории, вместе со спутниками отправляется к центру Земли. Огромные хищные рыбы, динозавры, уникальная доисторическая природа, пещеры со стенами из алмазов, магнитные аномалии и другие чудеса сквозь призму трехмерных очков подарят зрителям ощущение полного погружения в действие и стопроцентного участия в нем.

7.5 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 11 сентября 2008
Премьера онлайн 15 июля 2022
Премьера в мире 10 июля 2008
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Эрик Бревиг
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Анита Брим
Джанкарло Кальтабьяно
Гарт Гилкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Путешествие к центру Земли 3D 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В 1967 году Роджер Корман снял по сценарию Джека Николсона краеугольный, если так можно выразиться, фильм The Trip с Питером Фондой в главной роли. Картина представляла собой практически сплошную наркогаллюцинацию, – собственно, это и было описание прихода, случившегося с центральным персонажем, описание максимально изысканное, бережное и точное. В сущности, «Аптечный ковбой» Гаса Ван Сэнта, «Реквием по мечте» Даррена Аронофски и другие основополагающие кинотруды…
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Knopka 2 апреля 2015, 12:51
А в Кристалл Паласе его кто-нибудь смотрел? Там в 3D показывают?✊
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