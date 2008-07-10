Путешествие к центру Земли 3D, 2008

Профессор Тревор Андерсон неохотно принимает в своем уединенном доме своего племянника-подростка Шона, пока его мать Элизабет готовится к переезду в Канаду. Она передает Тревору коробку, принадлежавшую его пропавшему брату Максу, где герой находит книгу с описанием его последнего путешествия. Тогда Тревор решает пройти по пути Макса. Он с Шоном едут в Исландию, где встречают симпатичного гида Ханну Асгейрссон. При подъеме на гору начинается гроза, и герои прячутся в пещере, но молния обрушивает вход, и они оказывается в ловушке. В поисках выхода они падают в яму, обнаруживая огромный затерянный мир в центре Земли…