Постер фильма Защищая твою жизнь
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Защищая твою жизнь

Defending Your Life 18+
О фильме

Что происходит с нами после того, как мы умираем? Внятного ответа не даст никто. Тем более, что этот вопрос меньше всего интересовал нашего героя, Дэниэла Миллера, когда он вальяжно колесил по бульвару Лос-Анджелеса на своём новеньком «БМВ», слушая, как Барбара Стрейзанд поёт о том, что «что-то грядёт». И, надо заметить, что Стрейзанд не обманула бедолагу Миллера: этим «что-то» оказался автобус, после сокрушительного столкновения с которым, Дэниэл сразу отправился на тот свет. Но самое смешное, что проблемы героя ещё только начинались! Кто бы мог подумать, что на том свете, в Городе Страшного суда, где Дэниэлу предстоит основательное юридическое разбирательство за деяния прошлой жизни, герой встретит прекрасную женщину по имени Джулия, которая станет любовью всей его… смерти! Вот это жизнь, дорогие зрители! Впрочем, одно ясно наверняка — посмеяться после смерти будет над чем!

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 22 марта 1991
Дата выхода
22 марта 1991 Россия 12+
28 июня 1991 Великобритания
13 июня 1991 Германия
22 марта 1991 Казахстан
22 марта 1991 США
22 марта 1991 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $16 371 596
Производство Geffen Pictures
Другие названия
Defending Your Life, Visa al paraíso, Rendezvous im Jenseits, Apginti gyvenimą, Braniti svoje zivljenje, C'est ma mort après tout!, Camino al paraíso, El cielo... próximamente, Em Defesa da Vida, Eterno paraíso, Himlen tur eller retur?, Matkalla taivaaseen, Prossima fermata: paradiso, Rendez-vous au paradis, Transit til himlen, Tranzit a mindenhatóhoz, Um Visto Para o Céu, Un judici celestial, W obronie życia, Yperspizontas ti zoi mas, Υπερασπίζοντας τη ζωή μας, Бранећи свој живот, Да защитиш живота си, Заради іншого життя, Защищая твою жизнь, 영혼의 사랑, あなたの死後にご用心！, 陰陽界生死戀
Режиссер
Альберт Брукс
Альберт Брукс
В ролях
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Рип Торн
Ли Грант
Бак Генри
Все актеры и съемочная группа
7.2
