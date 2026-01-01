Что происходит с нами после того, как мы умираем? Внятного ответа не даст никто. Тем более, что этот вопрос меньше всего интересовал нашего героя, Дэниэла Миллера, когда он вальяжно колесил по бульвару Лос-Анджелеса на своём новеньком «БМВ», слушая, как Барбара Стрейзанд поёт о том, что «что-то грядёт». И, надо заметить, что Стрейзанд не обманула бедолагу Миллера: этим «что-то» оказался автобус, после сокрушительного столкновения с которым, Дэниэл сразу отправился на тот свет. Но самое смешное, что проблемы героя ещё только начинались! Кто бы мог подумать, что на том свете, в Городе Страшного суда, где Дэниэлу предстоит основательное юридическое разбирательство за деяния прошлой жизни, герой встретит прекрасную женщину по имени Джулия, которая станет любовью всей его… смерти! Вот это жизнь, дорогие зрители! Впрочем, одно ясно наверняка — посмеяться после смерти будет над чем!