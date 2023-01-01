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Вечерние посетители, 1942

1942 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
На исходе XV века, то есть в самый разгар французского Ренессанса, в замок богатого вдовца наезжают два менестреля, Жиль и Доминик. По тем временам скучающие сеньоры радовались любым гостям, а уж менестрелям и подавно.
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 5 декабря 1942
Возраст 18+
Режиссер
Марсель Карне
Марсель Карне
В ролях
Арлетти
Мари Деа
Фернан Леду
Ален Кюни
Пьер Лабри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вечерние посетители 2 постера
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