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Вечерние посетители
Les visiteurs du soir
Вечерние посетители, 1942
1942 / Франция
7.3
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
фэнтези
драма
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О фильме
На исходе XV века, то есть в самый разгар французского Ренессанса, в замок богатого вдовца наезжают два менестреля, Жиль и Доминик. По тем временам скучающие сеньоры радовались любым гостям, а уж менестрелям и подавно.
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7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1942
Премьера в мире
5 декабря 1942
Возраст
18+
Режиссер
Марсель Карне
В ролях
Арлетти
Мари Деа
Фернан Леду
Ален Кюни
Пьер Лабри
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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