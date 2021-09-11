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Постер мультфильма Ину-О: Рождение легенды
7.5
Ину-О: Рождение легенды - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Ину-О: Рождение легенды
7.5

Ину-О: Рождение легенды

, 2021
Inu-oh
Япония, Китай / анимация, фэнтези, музыка, аниме / 18+
Музыкальное аниме о дружбе слепого певца и талантливой танцовщицы
Трейлеры
Постер мультфильма Ину-О: Рождение легенды
7.5
Ину-О: Рождение легенды - Дублированный трейлер
Ину-О: Рождение легенды  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Анимационный проект снят по мотивам произведения Хидэо Фурукавы «Повесть о доме Тайра» о двух музыкантах из Японии XIV века.

Адаптируя сюжет о древних временах, кинематографист Масааки Юаса назвал фильм историей с параллелями и релевантностью по отношению к современности, историей «о том, стоит ли равняться на судьбу и моду, чтобы ухватиться за славу, или же отказаться от награды ради жизни в соответствии с собственными убеждениями».

Фильм переосмысливает классический стиль исполнения музыки в мире рок-богов и танцовщиц. Заключительное выступление Томоны и Ину-о перед сёгуном, в котором соединяются различные анимационные техники, а также финальная безмятежная кода демонстрируют режиссерское мастерство Масааки Юаса и квинтэссенцию абсурдизма, которая содержится в ленте.

Мировая премьера состоялась в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале. Лента была номинирована на премию в категории «Лучший фильм». Проект стал первым нарисованным от руки анимационным фильмом, показанным в программе фестиваля под названием «Горизонты».

Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, где состоялся его североамериканский дебют.

Режиссер Масааки Юаса («Человек-дьявол: Плакса», «На твоей волне») начинает повествование массивным потоком изображений, которые сразу демонстрируют его визуальные амбиции и дают публике возможность разобраться в том, что происходит на экране.  

Ину-о родился с уникальными физическими данными. Его внешний вид пугает окружающих, поэтому взрослые облачают Ину-о в одежду, скрывающую каждый сантиметр его тела, а лицо покрывают маской. Однажды Ину-о встречает слепого мальчика по имени Томона, и когда тот наигрывает нежную песню о запутанной судьбе, в Ину-о открываются невероятные танцевальные способности. Так они становятся неразлучными друзьями и деловыми партнерами, используя свое творчество для выживания на задворках общества.

В ролях

Мираи Морияма
Мираи Морияма
Tomona
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Inu-ô no chichi
Ютака Мацусигэ
Ютака Мацусигэ
Tomona no chichi
Тасуку Эмото
Тасуку Эмото
Ashikaga Yoshimitsu
Аву-чан
Аву-чан
Inu-ô
Joshua Waters
Inu-Oh
Joshua Waters
Inu-Oh
Сена Брайер
Tomona
Сена Брайер
Tomona
Кори Йи
Shogun Yoshimitsu Ashikaga
Кори Йи
Shogun Yoshimitsu Ashikaga
Джейсон Марноча
Inu-oh's Father
Режиссер Масааки Юаса, Фуга Ямасиро
Сценарист Hideo Furukawa, Akiko Nogi
Композитор Ёсихидэ Оотомо
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония / Китай
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 20 декабря 2022
Премьера в мире 11 сентября 2021
Дата выхода
2 марта 2023 Россия Экспонента
28 сентября 2022 Великобритания 12A
17 ноября 2022 Германия
25 ноября 2022 Испания
12 октября 2023 Италия
2 марта 2023 Казахстан 12+
12 августа 2022 Канада
7 апреля 2023 Китай
2 марта 2023 Кыргызстан 12+
25 апреля 2025 Польша
12 августа 2022 США
3 сентября 2022 Сингапур
2 марта 2023 Узбекистан 12+
23 ноября 2022 Франция
8 декабря 2022 Южная Корея 12
28 мая 2022 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $484 127
Производство Inu-Oh Production Committee, Aniplex, Asmik Ace
Другие названия
Inu-Ô, Inu-Oh, Ину-О: Рождение легенды, 犬王, Dog King, Inu O, Inu Ô, Inu Oh, Inu Ou, Inu-O, Inu-Ou, Inuo, Inuô, Inuoh, Inuou, King Dog, 平家物语: 犬王, 平家物语：犬王, 이누오, Inu-ō, Inuō, The Dog King, Inu Ō

Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 18 голосов
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Ину-О: Рождение легенды - Дублированный трейлер
Ину-О: Рождение легенды Дублированный трейлер
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