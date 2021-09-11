Анимационный проект снят по мотивам произведения Хидэо Фурукавы «Повесть о доме Тайра» о двух музыкантах из Японии XIV века.

Адаптируя сюжет о древних временах, кинематографист Масааки Юаса назвал фильм историей с параллелями и релевантностью по отношению к современности, историей «о том, стоит ли равняться на судьбу и моду, чтобы ухватиться за славу, или же отказаться от награды ради жизни в соответствии с собственными убеждениями».

Фильм переосмысливает классический стиль исполнения музыки в мире рок-богов и танцовщиц. Заключительное выступление Томоны и Ину-о перед сёгуном, в котором соединяются различные анимационные техники, а также финальная безмятежная кода демонстрируют режиссерское мастерство Масааки Юаса и квинтэссенцию абсурдизма, которая содержится в ленте.

Мировая премьера состоялась в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале. Лента была номинирована на премию в категории «Лучший фильм». Проект стал первым нарисованным от руки анимационным фильмом, показанным в программе фестиваля под названием «Горизонты».

Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, где состоялся его североамериканский дебют.

Режиссер Масааки Юаса («Человек-дьявол: Плакса», «На твоей волне») начинает повествование массивным потоком изображений, которые сразу демонстрируют его визуальные амбиции и дают публике возможность разобраться в том, что происходит на экране.