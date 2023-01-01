Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница, 1993

Попавший в ловушку, устроенную ФБР и взорванный бомбой, Джейсон возвращается к жизни в теле чернокожего патологоанатома, делавшего вскрытие обгоревшего трупа маньяка. Начинаются немотивированные и беспричинные убийства невинных людей перемещающегося из тела в тела Джейсона. Общественность предлагает охотнику за маньяками Крейтону Дьюку пятьсот тысяч долларов за то, чтобы тот уничтожил Джейсона. Стивен Фриман, живущий поблизости от Кристального озера, догадывается, что Джейсон ищет оставшихся в живых членов своей семьи, чтобы войти в «родное» тело. Он пытается защитить свою подругу Джессику, которая является единственным потомком семейки Вурхисов…