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Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница
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Jason Goes to Hell: The Final Friday

Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница, 1993

1993 / США
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О фильме

Попавший в ловушку, устроенную ФБР и взорванный бомбой, Джейсон возвращается к жизни в теле чернокожего патологоанатома, делавшего вскрытие обгоревшего трупа маньяка. Начинаются немотивированные и беспричинные убийства невинных людей перемещающегося из тела в тела Джейсона. Общественность предлагает охотнику за маньяками Крейтону Дьюку пятьсот тысяч долларов за то, чтобы тот уничтожил Джейсона. Стивен Фриман, живущий поблизости от Кристального озера, догадывается, что Джейсон ищет оставшихся в живых членов своей семьи, чтобы войти в «родное» тело. Он пытается защитить свою подругу Джессику, которая является единственным потомком семейки Вурхисов…

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1993
Возраст 18+
Режиссер
Адам Маркус
В ролях
Кэйн Ходдер
Стивен Уильямс
Стивен Уильямс
Steven Culp
Эрин Грэй
Расти Швиммер
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма Все части фильма "Пятница 13-е"
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
4.1 IMDb
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Постер фильма Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница 8 постеров
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