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Гнев титанов Гнев титанов
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Wrath of the Titans

Гнев титанов, 2012

2012 / США
6.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Фантастический боевик южноафриканского кинорежиссера Джонатана Либесмана, известного зрителю по кровавому американскому слэшеру 2006 года «Техасская резня бензопилой: Начало», представляет собой эффектный сиквел к ремейку «Битва Титанов» 2010 года. По сюжету, события киноленты развиваются спустя десять лет после произошедшего в первом фильме. Производственный бюджет составил сто пятьдесят миллионов долларов. А кассовые сборы по всему миру превысили отметку в триста миллионов долларов.

  • В зрелищном блокбастере Либесмана двукратный номинант на «Оскара», британский киноактер Рэйф Файнс, снова исполнит роль Аида. По мнению самого актера, его персонаж является связующим звеном для всех событий, происходящих в фильме.
  • Лиам Нисон, сыгравший Зевса в «Гневе титанов», уже снимался вместе с Рэйфом Файнсом в исторической драме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1993).
  • В одном из эпизодов Гефест беседует с механической совой из культовой «Битвы титанов» 1981 года.
  • Роль Андромеды досталась обворожительной британке Розамунд Пайк. Однако на это место рассматривалось еще несколько претенденток: ирландка Доминик МакЭллигот, Хейли Этвелл – англичанка, известная по «Первым Мстителям», Джанет Монтгомери из «Живой мишени», миловидная Джорджина Хэйг, а также самобытная французская модель Клеманс Поэзи.

Спустя десятилетие после героической победы над чудовищным Кракеном Персей – полубог, сын Зевса – пытается жить спокойной жизнью деревенского рыбака и отца-одиночки, воспитывая десятилетнего сына Гелиуса.

В то же время между титанами и богами начинается борьба за власть. Олимпийцы, утратившие былую преданность людей, теряют контроль над тюрьмой, в которой заключены титаны и их глава Кронос, свирепый родитель Зевса, Аида и Посейдона. Давным-давно эта троица свергла отца, оставив его гнить в пучине Тартара, в темнице, расположенной в глубине изобилующего пещерами подземного мира.

Персей не может игнорировать зов крови, когда Аид и божественный сын Зевса Арес предают богов и договариваются с Кроносом о том, чтобы схватить Зевса. Сила титанов растет, в то время как могущество Царя богов слабеет, а силы Аида ищут путь, чтобы прорваться на землю.

Заручившись поддержкой королевы-воительницы Андромеды, полубога и сына Посейдона Аргенора и отверженного бога Гефеста, Персей храбро отправляется в рискованное путешествие по подземному царству, чтобы спасти Зевса, свергнуть титанов и спасти человечество.

6.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 29 марта 2012
Премьера в мире 28 марта 2012
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джонатан Либесман
В ролях
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
О фильме «Гнев титанов» прежде всего надо знать то, что он снимался на Канарских островах. То есть, конечно, были и работа в лондонской студии, и съемки в Уэльсе, и воздушные путешествия в Патагонии, но основное действие разворачивается на Канарах. А на Канарах, вообще говоря, хорошо и без всякого кино: мозг расслабляется вслед за телом – и любая мозговая деятельность воспринимается как помеха полноценному существованию. Поэтому если ты снимаешь на Канарах про греческую…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Блистательное продолжение, во всём превзошедшее оригинал. Джонатан Либесман сделал громадную работу над ошибками Луи Латерье, и сделал "Гнев… Читать дальше…
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Победоносная победа эффектов на смыслом. Страшно подумать, но мы идем на греческие мифы в 3D даже не за тем, чтобы посмотреть классические образцы в… Читать дальше…
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