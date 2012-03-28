Гнев титанов, 2012

Спустя десятилетие после героической победы над чудовищным Кракеном Персей – полубог, сын Зевса – пытается жить спокойной жизнью деревенского рыбака и отца-одиночки, воспитывая десятилетнего сына Гелиуса.

В то же время между титанами и богами начинается борьба за власть. Олимпийцы, утратившие былую преданность людей, теряют контроль над тюрьмой, в которой заключены титаны и их глава Кронос, свирепый родитель Зевса, Аида и Посейдона. Давным-давно эта троица свергла отца, оставив его гнить в пучине Тартара, в темнице, расположенной в глубине изобилующего пещерами подземного мира.

Персей не может игнорировать зов крови, когда Аид и божественный сын Зевса Арес предают богов и договариваются с Кроносом о том, чтобы схватить Зевса. Сила титанов растет, в то время как могущество Царя богов слабеет, а силы Аида ищут путь, чтобы прорваться на землю.

Заручившись поддержкой королевы-воительницы Андромеды, полубога и сына Посейдона Аргенора и отверженного бога Гефеста, Персей храбро отправляется в рискованное путешествие по подземному царству, чтобы спасти Зевса, свергнуть титанов и спасти человечество.