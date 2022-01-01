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Марья-искусница Марья-искусница
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Марья-искусница, 1959

1959 / СССР
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой фильма, отставной солдат-барабанщик, держит путь в родные края. По дороге ему встречается Иванушка. Мальчик рассказывает солдату, что его мать, Марью Искусницу, похитил и держит в плену водяной царь Водокрут. Разумеется, служивый не может оставить в беде ребенка и его мать. Вместе с Иванушкой он отправляется прямиком в царство Водокрута. Подводный владыка, никогда прежде не видевший барабан и не слышавший игру на нем, соглашается отпустить Марью в обмен на диковинный музыкальный инструмент. А пока гости отдыхают после долгого странствия, Водокрут со своими советниками придумывает очередную каверзу…

  • Фильм снят по пьесе Евгения Шварца “Сказка о храбром солдате” 1946 года. Изначально пьеса была написана для театра кукол, также по ней был записан радиоспектакль. 
  • Михаил Кузнецов (солдат) ранее снимался в еще одной сказке Александра Роу - “Драгоценный подарок” 1956 года. 
  • Помимо “Марьи Искусницы”, Анатолий Кубацкий (Водокрут) сыграл еще в шести картинах Роу - “Новые похождения Кота в сапогах” (1958), “Вечера на хуторе близ Диканьки” (1961), “Королевство кривых зеркал” (1963), “Морозко” (1964), “Огонь, вода и... медные трубы” (1967), “Варвара-краса, длинная коса” (1970).

Закончилась у солдата служба, спешит солдат домой. Но по пути в родные места довелось ему сделать еще одно доброе дело: помочь мальчику Иванушке вызволить из плена матушку свою – Марью–Искусницу. Уж как ни старался могущественный и хитрый царь Водокрут совсей своей придворной нечистью, так и не смог побороть солдатскую смекалку и доброе сердце…

7.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1959
Премьера в России 6 июня 1959
Премьера в мире 6 июня 1959
Возраст 0+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Александр Хвыля
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Марья-искусница 1 постер
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Марья-искусница
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