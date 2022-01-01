Марья-искусница, 1959

Герой фильма, отставной солдат-барабанщик, держит путь в родные края. По дороге ему встречается Иванушка. Мальчик рассказывает солдату, что его мать, Марью Искусницу, похитил и держит в плену водяной царь Водокрут. Разумеется, служивый не может оставить в беде ребенка и его мать. Вместе с Иванушкой он отправляется прямиком в царство Водокрута. Подводный владыка, никогда прежде не видевший барабан и не слышавший игру на нем, соглашается отпустить Марью в обмен на диковинный музыкальный инструмент. А пока гости отдыхают после долгого странствия, Водокрут со своими советниками придумывает очередную каверзу…