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Новогодняя история
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Películas para no dormir: Cuento de navidad

Новогодняя история, 2005

2005 / Испания
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Компания подростков весело проводит Рождественские каникулы в лесной деревушке. Однажды они находят в лесу заброшенный колодец, а на дне его человека, одетого в костюм Санта Клауса. Чтобы спасти попавшего в ловушку Санту, ребята решают обратиться в полицию, но неожиданно узнают, что найденный ими Санта — переодетая женщина, опасная воровка, которая скрывается от полицейских с богатым уловом.

Тогда они предлагают пленнице сделку — свобода в обмен на деньги. Но получив от женщины выкуп, подростки не торопятся выполнять свое обещание помочь ей выбраться на волю. Их охватывает страх — не окажутся ли они в опасности после того, как помогут ей выбраться из колодца? И они решают не освобождать ее, но через несколько дней обнаруживают, что колодец пуст…

Теперь приближающееся Рождество вызывает у них неподдельный ужас — ведь в этом году Санта Клаус, который придет к ним в гости, приготовил целый мешок смертельных подарков…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 25 октября 2006
Возраст 18+
Режиссер
Пако Пласа
Пако Пласа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Новогодняя история 2 постера
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