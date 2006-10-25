Новогодняя история, 2005

Компания подростков весело проводит Рождественские каникулы в лесной деревушке. Однажды они находят в лесу заброшенный колодец, а на дне его человека, одетого в костюм Санта Клауса. Чтобы спасти попавшего в ловушку Санту, ребята решают обратиться в полицию, но неожиданно узнают, что найденный ими Санта — переодетая женщина, опасная воровка, которая скрывается от полицейских с богатым уловом.



Тогда они предлагают пленнице сделку — свобода в обмен на деньги. Но получив от женщины выкуп, подростки не торопятся выполнять свое обещание помочь ей выбраться на волю. Их охватывает страх — не окажутся ли они в опасности после того, как помогут ей выбраться из колодца? И они решают не освобождать ее, но через несколько дней обнаруживают, что колодец пуст…



Теперь приближающееся Рождество вызывает у них неподдельный ужас — ведь в этом году Санта Клаус, который придет к ним в гости, приготовил целый мешок смертельных подарков…