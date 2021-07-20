Камелот: Возвращение короля, 2021

Действие фильма разворачивается в артуровские времена. В то время как сам правитель находится в Риме, его ближайший соратник Ланселот невольно провоцирует конфликт, который вынуждает Артура вернуться на родину. Сможет ли он установить мир в королевстве? Никто не знает. «Камелот: Возвращение короля» — идеальное кино для тех, кто любит атмосферу средневековья и британскую мифологию.

Примечательно, что «Камелот: Возвращение короля» не является британским фильмом. Эта картина была снята французскими и бельгийскими кинематографистами. Таким образом, мы получим совершенно иной взгляд на жизнь и приключения прославленного английского правителя.

Постановщиком ленты выступил французский режиссер Александр Астье, автор таких комедийных картин, как «Астерикс и тайное зелье», а также «Астерикс: Земля Богов». Как правило, Астье снимает легкие фильмы, иронизирующие над другой культурой.

Главную мужскую роль в фильме сыграл сам Александр Астье. Для режиссера это далеко не первое появление на большом экране в качестве еще и актера. Астье также можно было увидеть в лентах «Вместе или никак», «Астерикс и тайное зелье».

Одну из второстепенных ролей в картине сыграл французский исполнитель по имени Кристиан Клавье, знакомый многим россиянам по комедиям «Между ангелом и бесом», «Безумная свадьба», а также «Астерикс и Обеликс против Цезаря».