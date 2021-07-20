Камелот: Возвращение короля, 2021

Действие фильма разворачивается в артуровские времена. В то время как сам правитель находится в Риме, его ближайший соратник Ланселот невольно провоцирует конфликт, который вынуждает Артура вернуться на родину. Сможет ли он установить мир в королевстве? Никто не знает. «Камелот: Возвращение короля» — идеальное кино для тех, кто любит атмосферу средневековья и британскую мифологию.
Примечательно, что «Камелот: Возвращение короля» не является британским фильмом. Эта картина была снята французскими и бельгийскими кинематографистами. Таким образом, мы получим совершенно иной взгляд на жизнь и приключения прославленного английского правителя.
Постановщиком ленты выступил французский режиссер Александр Астье, автор таких комедийных картин, как «Астерикс и тайное зелье», а также «Астерикс: Земля Богов». Как правило, Астье снимает легкие фильмы, иронизирующие над другой культурой.
Главную мужскую роль в фильме сыграл сам Александр Астье. Для режиссера это далеко не первое появление на большом экране в качестве еще и актера. Астье также можно было увидеть в лентах «Вместе или никак», «Астерикс и тайное зелье».
Одну из второстепенных ролей в картине сыграл французский исполнитель по имени Кристиан Клавье, знакомый многим россиянам по комедиям «Между ангелом и бесом», «Безумная свадьба», а также «Астерикс и Обеликс против Цезаря».
Фильм «Камелот: Возвращение короля» является продолжением французского сериала под названием «Камелот», который также был снят Александром Астье. Кроме того, Астье появился в нем в качестве исполнителя главной роли.
Ожидается, что в «Камелоте» появится известный поп-исполнитель Стинг в роли Хорса, саксонского вождя, который является соратником Ланселота и подчиняется всем его приказам.
Разработка фильма «Камелот: Возвращение короля» началась еще в 2012 году. Выступая на Comic Con, режиссер Александр Астье заявил о намерении снять три полнометражных фильма по своему сериалу. Однако из-за различных проблем съемки картины постоянно откладывались. Одной из самых главных трудностей стал отказ продюсерской компании предоставить Астье права на его собственных персонажей.
После длительных судебных тяжб с продюсерами Астье неожиданно для всех объявил о начале съемочного процесса. Это произошло в начале 2020 года.
Большая часть актеров, задействованных в оригинальном сериале, с радостью вернулась к своим ролям в полнометражном фильме, несмотря на то, что с момента его выхода прошло около десяти лет.
Изначально «Камелот: Возвращение короля» должен был выйти в конце 2020 года. Однако из-за распространения коронавируса премьеру комедии перенесли на начало 2021 года.
Пока король Артур пребывает в Риме, его бывший друг Ланселот со своими саксонскими наемниками наводит ужас на царство Логрес. Оскорбленные бесчинствами Ланселота сторонники Артура взывают о его возвращении и организуют движение Сопротивления. Удастся ли Артуру объединить мятежные кланы, свергнуть соперника, вернуть Камелот и восстановить мир?