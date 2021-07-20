Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Камелот: Возвращение короля Камелот: Возвращение короля
Киноафиша Фильмы Камелот: Возвращение короля
Kaamelott - Premier volet

Камелот: Возвращение короля, 2021

2021 / Франция / Бельгия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Французское приключенческое фэнтези о короле Артуре
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 1
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в артуровские времена. В то время как сам правитель находится в Риме, его ближайший соратник Ланселот невольно провоцирует конфликт, который вынуждает Артура вернуться на родину. Сможет ли он установить мир в королевстве? Никто не знает. «Камелот: Возвращение короля» — идеальное кино для тех, кто любит атмосферу средневековья и британскую мифологию.

Примечательно, что «Камелот: Возвращение короля» не является британским фильмом. Эта картина была снята французскими и бельгийскими кинематографистами. Таким образом, мы получим совершенно иной взгляд на жизнь и приключения прославленного английского правителя.

Постановщиком ленты выступил французский режиссер Александр Астье, автор таких комедийных картин, как «Астерикс и тайное зелье», а также «Астерикс: Земля Богов». Как правило, Астье снимает легкие фильмы, иронизирующие над другой культурой.

Главную мужскую роль в фильме сыграл сам Александр Астье. Для режиссера это далеко не первое появление на большом экране в качестве еще и актера. Астье также можно было увидеть в лентах «Вместе или никак», «Астерикс и тайное зелье».

Одну из второстепенных ролей в картине сыграл французский исполнитель по имени Кристиан Клавье, знакомый многим россиянам по комедиям «Между ангелом и бесом», «Безумная свадьба», а также «Астерикс и Обеликс против Цезаря».

Фильм «Камелот: Возвращение короля» является продолжением французского сериала под названием «Камелот», который также был снят Александром Астье. Кроме того, Астье появился в нем в качестве исполнителя главной роли.

Ожидается, что в «Камелоте» появится известный поп-исполнитель Стинг в роли Хорса, саксонского вождя, который является соратником Ланселота и подчиняется всем его приказам.

Разработка фильма «Камелот: Возвращение короля» началась еще в 2012 году. Выступая на Comic Con, режиссер Александр Астье заявил о намерении снять три полнометражных фильма по своему сериалу. Однако из-за различных проблем съемки картины постоянно откладывались. Одной из самых главных трудностей стал отказ продюсерской компании предоставить Астье права на его собственных персонажей.

После длительных судебных тяжб с продюсерами Астье неожиданно для всех объявил о начале съемочного процесса. Это произошло в начале 2020 года.

Большая часть актеров, задействованных в оригинальном сериале, с радостью вернулась к своим ролям в полнометражном фильме, несмотря на то, что с момента его выхода прошло около десяти лет.

Изначально «Камелот: Возвращение короля» должен был выйти в конце 2020 года. Однако из-за распространения коронавируса премьеру комедии перенесли на начало 2021 года.

Пока король Артур пребывает в Риме, его бывший друг Ланселот со своими саксонскими наемниками наводит ужас на царство Логрес. Оскорбленные бесчинствами Ланселота сторонники Артура взывают о его возвращении и организуют движение Сопротивления. Удастся ли Артуру объединить мятежные кланы, свергнуть соперника, вернуть Камелот и восстановить мир?

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 20 января 2022
Премьера онлайн 17 ноября 2021
Премьера в мире 20 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Александр Астье
Александр Астье
В ролях
Александр Астье
Александр Астье
Лионель Астье
Лионель Астье
Антуан де Кон
Антуан де Кон
Ален Шаба
Ален Шаба
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Камелот: Возвращение короля 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Камелот: Возвращение короля смотреть онлайн

Камелот: Возвращение короля
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Логрес вновь погрузился в хаос. В Камелоте теперь восседает Ланселот, который управляет королевством суровой рукой и держит всех в страхе, опираясь на силы саксонских наемников. В попытке дать отпор, люди создают движение сопротивления, но им нужен сильный лидер, который смог бы повести их за собой. Вот только настоящий король давно пропал. Все меняется, когда пираты случайно захватывают судно контрабандистов и узнают, где скрывается Артур. Выйдя из тени, герою прошлого предстоит сделать…
Читать
Мира Тишина 25 января 2022, 00:46
Тупейший юмор... Первый раз ушли с фильма не досмотрев.. Зря потраченное время и деньги🤦‍♀️
Наталья Кочеткова-Рыбина 21 января 2022, 18:19
Просидели 20 минут, больше не смогли
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Камелот: Возвращение короля
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши