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Пэн: Путешествие в Нетландию Пэн: Путешествие в Нетландию
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Пэн: Путешествие в Нетландию, 2015

2015 / США
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в разгар Второй мировой войны. Двенадцатилетний сирота Питер, выросший в одном из лондонских приютов, вместе с несколькими своими товарищами магическим образом попадает в страну Нетландию, находящуюся вне пространства и времени. Здесь ребята так и суждено было бы сгинуть на рудниках пирата Черной бороды, если бы Питер не оказался героем древнего пророчества о мальчике, умеющем летать.

  • Кастинг на роль Питера Пэна проходил в Великобритании, США, Канаде и Австралии. Прежде чем создатели остановились на кандидатуре Леви Миллере, они отсмотрели более тысячи юных актеров.
  • На роль Черной Бороды приглашали Хавьера Бардема.
  • До того, как на роль Тигровой Лилии была утверждена Руни Мара, на нее претендовали Лупита Нионго, Адель Экзаркопулос, Пуджа Хегде и Девери Джейкобс.
  • Натурные съемки прошли во Вьетнаме, включая самую крупную пещеру пещеру в мире под названием Шондонг, а также национальный парк Фонгня-Кебанг и провинцию Ниньбинь.
  • По словам Руни Мары, сражения на мечах снимались с использованием деревянных мечей. Металлические лезвия были добавлены позже с помощью цифровых эффектов.
  • Когда пират Черная Борода впервые появляется на экране, шахтеры вокруг него поют “Smells Like Teen Spirit” группы “Nirvana”.
  • Выбор Руни Мары как актрисы европейского происхождения на роль коренной американки Тигровой Лилии вызвал жаркие споры на тему культурной апроприации.

История о сироте, который попал в волшебную Нетландию, где его поджидали опасные приключения. Там он понял, что его судьба — стать героем, который навсегда останется известен под именем Питер Пэн.

6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 8 октября 2015
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 24 сентября 2015
Возраст 6+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джо Райт
Джо Райт
В ролях
Хью Джекман
Хью Джекман
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Руни Мара
Руни Мара
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Пол Кэй
Пол Кэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пэн: Путешествие в Нетландию 11 постеров
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