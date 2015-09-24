Пэн: Путешествие в Нетландию, 2015

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Бессмертный полк «Нетландия – Неман» Новая версия приключений летающего мальчика, сделанная одним из самых модернистских современных британских режиссеров Джо Райтом, оказалась одной из самых тривиальных кинопостановок на заданную тему. Тривиальность эта касается не фабулы (уж здесь-то Райт и сценарист Джейсон Фукс расстарались на славу, скомпоновав картину из самой что ни на есть завиральной отсебятины), а киноязыка и устройства персонажей. От истории Джеймса Мэтью Барри и от оригинального…