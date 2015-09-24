Пэн: Путешествие в Нетландию, 2015

Действие фильма разворачивается в разгар Второй мировой войны. Двенадцатилетний сирота Питер, выросший в одном из лондонских приютов, вместе с несколькими своими товарищами магическим образом попадает в страну Нетландию, находящуюся вне пространства и времени. Здесь ребята так и суждено было бы сгинуть на рудниках пирата Черной бороды, если бы Питер не оказался героем древнего пророчества о мальчике, умеющем летать.
История о сироте, который попал в волшебную Нетландию, где его поджидали опасные приключения. Там он понял, что его судьба — стать героем, который навсегда останется известен под именем Питер Пэн.