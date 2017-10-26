Лига справедливости, 2017

В разное время на пост режиссёров картины рассматривались Лана и Лилли Вачовски, Джордж Миллер, а также Джейсон Райтман и даже Бен Аффлек

Изначально планировалось, что фильм выйдет ещё в 2007 году, однако проект долгое время находился в заморозке

Дж.К Симмонс и Уиллем Дефо снимались вместе в трилогии Сэма Рэйми «Человек-паук»

Ханс Циммер, написавший саундтреки к фильмам «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Человек из стали» и к трилогии Нолана о Бэтмене, сказал, что больше не будет участвовать в супергеройских блокбастерах. Композитором вместо него стал Джанки Экс-Эл («Безумный Макс: Дорога ярости»)

В какой-то момент планировалось, что фильм будет полностью сделан при помощи технологии захвата движения, однако от этой идеи отказались

Дж.К. Симмонс и Бен Аффлек играли вместе в фильме «Расплата»

Съемки фильма были омрачены самоубийством дочери режиссера Зака Снайдера и его жены, продюсера Деборы Снайдер, в марте 2017 года. Чета Снайдеров в течение двух месяцев старалась справиться с горем, работая на съемочной площадке, но в итоге была вынуждена покинуть проект, чтобы уделять больше времени семье. Режиссерское кресло перешло к Джоссу Уидону, который на тот момент подписал контракт на съемки “Бэтгерл”.

Warner Brothers обещали, что Джосс будет двигать проект в том же стиле, что и Зак, но Уидон все же вносил свои существенные изменения. Так, например, он уволил композитора Тома Холкенборга (Junkie XL), нанятого Снайдером, и заменил его Дэнни Эльфманом, автором саундтреков к фильмам о Бэтмене Тима Бертона. В “Лиге справедливости” Эльфман использовал маленькую часть своей оригинальной музыкальной темы из “Бэтмена” 1989 года.

Среди богов, защищающих Землю от вторжения, можно заметить Зевса, Ареса и Артемиду.

Барри “Флэш” Аллен говорит, что знает язык жестов, в том числе тот, которыми пользуются гориллы. Интересно, что один из самых известных врагов Флэша в комиксах – разумная горилла-телепат Гродд.

В мае 2020 года после масштабной фанатской кампании в “Твиттере” HBO Max заявили, что выпустят печально известную режиссерскую версию фильма – так называемый Snyder Cut – в 2021 году.

Для Чудо-женщины было создано минимум 14 версий костюма, каждый из которых соответствовал нуждам Галь Гадот для конкретной сцены.

Галь Гадот начала работу над “Лигой справедливости” на следующий же день после окончания съемок в “Чудо-женщине”. Вскоре актриса узнала, что беременна. Единственным, кто догадался о ее положении, был Джейсон Момоа, но актер не выдал секрет Гадот.

Виски, который предпочитает Аквамен, был специально придуман художественным отделом.

Исполнитель роли Флэша Эзра Миллер считает, что его персонаж, как и сам актер, интересуется работами известного изобретателя-футуриста Николы Тесла.

Сцена, в которой Барри Аллен ворчит по поводу Брюс Уэйн, занявшего “второе любимое место” Флэша, – это комическая отсылка к шутке о “месте Шелдона” из сериала “Теория большого взрыва” (2007-2019). Персонаж Джима Парсонса Шелдон известен своей любовью к комиксам о Флэше.

Режиссер Зак Снайдер рассказал, что в своей работе над “Лигой справедливости” черпал вдохновение в кинокартине "Семь Самураев" и комиксах из серии "Новые боги".

“Лига справедливости” разрабатывалась не один год. Так, например, в 2007-м планировалось, что режиссером станет Джордж Миллер (“Безумный Макс 2: Воин дороги”), а роли Супермена, Бэтмена, Чудо-женщины, Зеленого фонаря, Флэша и Аквамена исполнят Д. Дж. Котрон, Арми Хаммер, модель Меган Гэйл, рэпер Коммон, Адам Броди и Сантьяго Кабрера соответственно.

В отечественном дубляже “Лиги справедливости” оригинальные фразы на русском заменили на такие же, только на польском, а в фильме “Бэтмен против Супермена” русские буквы на ракете были стерты с помощью цифровых технологий.