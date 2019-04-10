Белоснежка. Сказка для взрослых, 2019

Классическая сказка на современный лад рассказывает историю прекрасной и юной Клэр. После смерти отца она работает в отеле, раньше принадлежащем ему. Теперь им руководит ее мачеха Мод. Однажды молодой любовник женщины понимает, что девушка прекраснее ее. Тогда Мод решает избавиться от Клэр. Падчерице приходится бежать на отдаленную ферму, чтобы познать себя и собственную сексуальность.
После смерти отца юная и прекрасная сирота Клэр продолжает работать в принадлежавшем ему отеле под руководством авторитарной мачехи Мод. Когда молодой любовник Мод заглядывается на Клэр, ревнивая вдова решает жестоко избавиться от соперницы. Клэр бежит на отдаленную ферму, где встречает семерых мужчин и начинает познания себя и своей сексуальности.