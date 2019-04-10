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Белоснежка. Сказка для взрослых Белоснежка. Сказка для взрослых
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Blanche comme neige

Белоснежка. Сказка для взрослых, 2019

2019 / Франция / Бельгия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Классическая сказка на современный лад рассказывает историю прекрасной и юной Клэр. После смерти отца она работает в отеле, раньше принадлежащем ему. Теперь им руководит ее мачеха Мод. Однажды молодой любовник женщины понимает, что девушка прекраснее ее. Тогда Мод решает избавиться от Клэр. Падчерице приходится бежать на отдаленную ферму, чтобы познать себя и собственную сексуальность.

  • Картина считается экранизацией популярной немецкой сказки братьев Гримм. Здесь повторяются некоторые сюжетные ходы. Однако в целом лента является самостоятельной историей.
  • Впервые фильм был показан на фестивале артхаусного кино.
  • Съемочная группа работала в нескольких французских городах. Съемки шли в Париже, Лионе, а также в населенных пунктах Альп, где снимали натурные пейзажи.
  • Режиссер признавался, что вдохновение для работы он вместе с оператором черпал в женских фото известного в США фотографа Грегори Крюдсона. Также на проект повлияли фильмы, снятые в жанре эротической драмы.
  • Сцену с киллером, которого нанимает мачеха, критики сочли непонятной, поскольку нигде не оговаривается, что произошло с убийцей, когда Клэр спасли.

После смерти отца юная и прекрасная сирота Клэр продолжает работать в принадлежавшем ему отеле под руководством авторитарной мачехи Мод. Когда молодой любовник Мод заглядывается на Клэр, ревнивая вдова решает жестоко избавиться от соперницы. Клэр бежит на отдаленную ферму, где встречает семерых мужчин и начинает познания себя и своей сексуальности.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера в мире 10 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Маурис фильм
Режиссер
Анн Фонтен
Анн Фонтен
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Лу де Лааж
Лу де Лааж
Шарль Берлинг
Шарль Берлинг
Дамиен Боннар
Дамиен Боннар
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белоснежка. Сказка для взрослых 1 постер
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Белоснежка. Сказка для взрослых смотреть онлайн

Белоснежка. Сказка для взрослых
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Петя Минакин 27 июля 2019, 02:14
Если вы не знаете на что сходить и куда потратить 2 часа .то лучше сходите посмотрите на сварку...
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