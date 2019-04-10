Белоснежка. Сказка для взрослых, 2019

Классическая сказка на современный лад рассказывает историю прекрасной и юной Клэр. После смерти отца она работает в отеле, раньше принадлежащем ему. Теперь им руководит ее мачеха Мод. Однажды молодой любовник женщины понимает, что девушка прекраснее ее. Тогда Мод решает избавиться от Клэр. Падчерице приходится бежать на отдаленную ферму, чтобы познать себя и собственную сексуальность.