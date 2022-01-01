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Демоны внутри меня
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Jade's Asylum

Демоны внутри меня, 2019

2019 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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О фильме

Группа мужчин решила отправиться на виллу. Их поездка заключалась в том, чтобы отдохнуть от суеты вместе с красивыми моделями. Вилла располагалась в спокойном, уединённом месте Коста-Рики. Однако один молодой человек взял с собой в путешествие свою девушку. В какой-то момент веселью пара возлюбленных начинает ссориться, а затем ситуация стала выходить из-под контроля, когда девушка стала вести себя странным образом. Молодой человек ещё не видел возлюбленную в таком состоянии, у него сложилось впечатление, что ей завладел демон. С этого момента вечер резко меняет своё направление.

2.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2019
Режиссер
Александр Каррьер
В ролях
Дианна Джарвис
Себастьян Пижотт
Морган Кохэн
Джефф Теравайнен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Демоны внутри меня 1 постер
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