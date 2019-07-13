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Постер фильма Демоны внутри меня
2.8
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2.8

Демоны внутри меня

, 2019
Jade's Asylum
Канада / драма, фэнтези, ужасы / 18+
Постер фильма Демоны внутри меня
2.8

О фильме

Группа мужчин решила отправиться на виллу. Их поездка заключалась в том, чтобы отдохнуть от суеты вместе с красивыми моделями. Вилла располагалась в спокойном, уединённом месте Коста-Рики. Однако один молодой человек взял с собой в путешествие свою девушку. В какой-то момент веселью пара возлюбленных начинает ссориться, а затем ситуация стала выходить из-под контроля, когда девушка стала вести себя странным образом. Молодой человек ещё не видел возлюбленную в таком состоянии, у него сложилось впечатление, что ей завладел демон. С этого момента вечер резко меняет своё направление.

В ролях

Дианна Джарвис
Tanya Stone
Себастьян Пижотт
Mike Grover
Морган Кохэн
Jade Williams
Джефф Теравайнен
Wesley Hunter
Рок ЛаФортьен
Howard Williams
Дрю Нельсон
Harrison Carter
Gregory Wilson
Mark Anderson
Tomas Chovanec
Darcy Dwyer
Керр Хьюитт
Toby Hunter
Mauricio Morales
Officer Alvares
Режиссер Александр Каррьер
Сценарист Александр Каррьер
Композитор Денис Суров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 13 июля 2019
Производство Jacob Films
Другие названия
Jade's Asylum, Demons Inside Me, The Feet Collectors, Demon's Inside Me

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
2.8 IMDb
Обновлено 28 декабря 2022

Отзывы о фильме

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