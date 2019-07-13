Демоны внутри меня, 2019

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Группа мужчин решила отправиться на виллу. Их поездка заключалась в том, чтобы отдохнуть от суеты вместе с красивыми моделями. Вилла располагалась в спокойном, уединённом месте Коста-Рики. Однако один молодой человек взял с собой в путешествие свою девушку. В какой-то момент веселью пара возлюбленных начинает ссориться, а затем ситуация стала выходить из-под контроля, когда девушка стала вести себя странным образом. Молодой человек ещё не видел возлюбленную в таком состоянии, у него сложилось впечатление, что ей завладел демон. С этого момента вечер резко меняет своё направление.