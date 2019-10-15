Русалка на суше, 2019

Двум рыбакам удается невозможное – поймать в свои сети тихоокеанскую русалку. В поисках наживы браконьеры решают отрезать девушке хвост, чтобы продать его подороже. В момент жесткой расправы на месте преступления их застает еще один мужчина, который, тем не менее, не намерен помогать изуродованному морскому существу. Садисту любопытнее оставить “улов” себе и понаблюдать за трансформацией русалки после нанесенной травмы: на месте, где когда-то у нее были плавники, формируется кокон, а из него – и человеческие ноги. После этого похититель отвозит героиню в свою психиатрическую больницу, где он намерен присматривать за ней наряду с другими женщинами, находящимися под его “опекой”.