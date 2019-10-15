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Русалка на суше Русалка на суше
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Mermaid Down

Русалка на суше, 2019

2019 / США
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двум рыбакам удается невозможное – поймать в свои сети тихоокеанскую русалку. В поисках наживы браконьеры решают отрезать девушке хвост, чтобы продать его подороже. В момент жесткой расправы на месте преступления их застает еще один мужчина, который, тем не менее, не намерен помогать изуродованному морскому существу. Садисту любопытнее оставить “улов” себе и понаблюдать за трансформацией русалки после нанесенной травмы: на месте, где когда-то у нее были плавники, формируется кокон, а из него – и человеческие ноги. После этого похититель отвозит героиню в свою психиатрическую больницу, где он намерен присматривать за ней наряду с другими женщинами, находящимися под его “опекой”.

  • Бюджет фильма составил всего 85 тысяч долларов, а мировые прокатные сборы – чуть более 116 тысяч долларов.
  • Картину снимали в Лос-Анджелесе, США.
  • Сценарий к фильму режиссер Джеффри Греллман написал в соавторстве с клиническим психологом Келли Лорен Бэйкер. По признанию Греллмана, большая часть идей для сюжета была намечена им и Бэйкер во время 45-минутной совместной автомобильной поездки.
  • Помимо режиссуры и сценария, Джеффри Греллман также отвечал за монтаж картины.
  • Черновик сценария к “Русалке на суше” участвовал в конкурсе сценариев BlueCat Screenplay Competition, где его высоко оценил сценарист Горди Хоффман (“С любовью, Лайза”), брат Филиппа Сеймура Хоффмана.

В центре разворачивающихся событий оказывается необычное создание, попавшее в рыбацкую сеть. Однажды где-то в Тихом океане рыбаки вытаскивают из морской воды настоящую русалку. Они поступают с ней жестоко, отрубив хвост и поместив в психиатрическую клинику. Правда, там никто не верит её рассказам…

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 октября 2019
Премьера в мире 15 октября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Джеффри Греллман
В ролях
Александра Бокова
Меган Тереза Риппи
Филлип Андре Ботельо
Эрин Ри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Русалка на суше 2 постера
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Русалка на суше смотреть онлайн

Русалка на суше
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:45
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саундтрек фильма Русалка на суше
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