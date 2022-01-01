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Большой и дружелюбный великан Большой и дружелюбный великан
Киноафиша Фильмы Большой и дружелюбный великан
The BFG

Большой и дружелюбный великан, 1989

1989 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

В одну лунную ночь довольно-таки симпатичный гигант похитил юную Софи непосредственно из своей кроватки в приюте сирот миссис Клонкерс. Злодей ребенка унес навстречу забавным, захватывающим и волшебным приключениям.
Дружелюбный Большой Великан являет собой доброго гиганта, задувающего сладенькие сны в приоткрытые форточки детских спален. Он сны наделяет добротой и спокойствием. После того, как Софи стало известно, что страшенная банда злодеев отправилась в Англию, желая там скушать всех неповинных девочек и мальчиков, она приняла решение не допустить страшенное деяние. Девочка решила навсегда остановить их мерзкие злодеяния, для чего ей приходиться привлечь своего довольно-таки громадного товарища.
 

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 25 декабря 1989
Премьера в мире 25 декабря 1989
Возраст 0+
Режиссер
Брайан Косгров
В ролях
Дэвид Джейсон
Аманда Рут
Аманда Рут
Анджела Торн
Бэллард Беркли
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Большой и дружелюбный великан 2 постера
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