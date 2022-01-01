Большой и дружелюбный великан, 1989

В одну лунную ночь довольно-таки симпатичный гигант похитил юную Софи непосредственно из своей кроватки в приюте сирот миссис Клонкерс. Злодей ребенка унес навстречу забавным, захватывающим и волшебным приключениям.

Дружелюбный Большой Великан являет собой доброго гиганта, задувающего сладенькие сны в приоткрытые форточки детских спален. Он сны наделяет добротой и спокойствием. После того, как Софи стало известно, что страшенная банда злодеев отправилась в Англию, желая там скушать всех неповинных девочек и мальчиков, она приняла решение не допустить страшенное деяние. Девочка решила навсегда остановить их мерзкие злодеяния, для чего ей приходиться привлечь своего довольно-таки громадного товарища.

