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Красные туфельки и семь гномов Красные туфельки и семь гномов
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Red Shoes & the 7 Dwarfs

Красные туфельки и семь гномов, 2017

2017 / Корея
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Давным-давно на Сказочном острове Бесстрашная семерка принцев убила дракона и спасла принцессу. Но принцы были очень самовлюбленными. Спасенная принцесса показалась им некрасивой, о чем они прямо ей сообщили. Оскорбленная принцесса оказалась еще и феей, и в отместку заколдовала принцев, превратив их в неказистых зеленых гномов. Теперь, чтобы снять проклятие гномы должны найти еще одну принцессу и снова заслужить ее поцелуй.

Такая принцесса существует и ее зовут Белоснежка. У Белоснежки тоже далеко не идеальная внешность, а еще она вынуждена скрываться от своей мачехи Регины. Регина — злая ведьма, которая околдовала своей красотой отца Белоснежки и захватила власть в королевстве. В последний момент король успел спрятать Белоснежку от Регины, но сам пропал без вести. Регина же начала стареть и терять свою красоту. В замке ведьмы есть дерево, на котором растут туфельки, дарующие вечную молодость и красоту. Но сорванные рукой Регины, эти туфельки моментально теряют свою силу. Когда же туфельки срывает Белоснежка, они делают ее неземной красавицей.

Регина жаждет найти Белоснежку и вернуть себе туфельки, а Белоснежка при помощи гномов хочет вернуть себе королевство и найти пропавшего отца.

В мае 2017 года перед показом фильма на Каннском кинофестивале острой критике подверглись постер и неоднозначный слоган фильма. На постере были изображены две женщины, стоящие бок о бок, одна стройная, другая полная, а подпись гласила: “А что, если Белоснежка была не красавицей, а семеро гномов на самом деле были не карликами?». Актриса Хлоя Морец поспешила защитить фильм, заверив, что он несет очень позитивный посыл. Но после того, как в социальных сетях вспыхнула негативная реакция на сам фильм, Морец быстро изменила свою позицию и заявила, что она «потрясена» рекламой. В социальных сетях она заявила, что не знала заранее о создании постера, и что и не согласна с рекламным посылом. Кампания была вскоре прекращена, а продюсеры заявили, что они сожалеют о произошедшем.

Тройняшек зовут Пино, Ноки и Кио — это отсылка к итальянской сказке о Пиноккио. Их можно отличить по шляпам: с одним, двумя и тремя ремнями соответственно.

Более половины реплик Принца Среднего были сымпровизированы актером озвучивания Джимом Рашем, а затем включены в фильм.

Каждый из семи принцев был взят из разных сказок разных стран, и имеет акцент, соответствующий его происхождению. Мерлин и Артур из «Легенды о короле Артуре» говорят с британским акцентом; Джек из «Джека и гигантского бобового стебля» говорит с французским акцентом; Ганс из «Гензеля и Гретель» говорит с немецким акцентом, а Пино, Ноки и Кио из «Пиноккио» говорят с итальянским акцентом.

По задумке создателей, Мерлин — волшебник из Восточного королевства, поэтому его внешний вид включает в себя ряд азиатских элементов. Например, в основе его наряда лежит корейский ханбок, а на его заклинаниях начертаны корейские символы-молнии.

Жилище семи гномов имеет только одну переднюю стену, которая создает иллюзию, что они живут в замке, и отражает их тщеславие и ложную претенциозность.

В то время как большинство принцев показаны физически более слабыми в образе гномов, Мерлин-заклинатель, обладает такими же способностями, но ему мешает только то, что он считает себя слабее.

Затрагивая тему важности внутренней красоты этот мультфильм напоминает фильмы “Шрек” и “Любовь зла”.

Красные туфли сделаны из яблока, а обувь спроектирована таким образом, что яблочные семена находятся внутри, образуя что-то вроде логотипа.

На Сказочном острове Бесстрашная Семерка имеет статус знаменитостей. Это можно заметить в начальной сцене, когда прохожие приветствуют их прибытие на бой с драконом. Мерлин складывает из большого и указательного пальцев сердечко — это популярный жест среди корейских знаменитостей.

Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть – превращаешься в классическую красавицу-принцессу… Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 января 2020
Премьера онлайн 22 июня 2020
Премьера в мире 25 июля 2019
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Хон Сон-хо
Хон Сон-хо
Все актеры и съемочная группа
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Красные туфельки и семь гномов
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Наша рецензия
Знакомое на первый взгляд сказочное королевство. Драконы терроризируют простых жителей, темные силы раздают отравленные яблоки, а герои оберегают покой, кажущийся недостижимым. Но что, если семерка отважных спасителей примет ошибочный выбор, перепутав принцессу фей и ведьму, хорошенько ее проучив? Конечно же поплатится за собственную недальновидность и стереотипность мышления. Теперь им самим придется столкнуться с дискриминацией, ведь любой, кто посмотрит на героев-красавцев увидит перед собой…
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denzel80 8 января 2020, 11:47
Классный мульт!
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