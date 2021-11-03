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Башня ужаса
Tower of Terror
Башня ужаса,
США
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Режиссер
Тайка Вайтити
В ролях
Скарлетт Йоханссон
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По данным СМИ, режиссером фильма Disney «Башня ужаса» со Скарлетт Йоханссон выступит Тайка Вайтити
Несмотря на судебное разбирательство между Йоханссон и Disney, проект все же получил развитие.
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3 ноября 2021 12:25
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