Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева Снежная королева
Киноафиша Фильмы Снежная королева

Снежная королева, 1957

1957 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Юная Герда и ее названый братец Кай живут в чудесном маленьком городке, днем играют и растят розы, а вечером – слушают сказки, которые рассказывает им бабушка. Когда в один из вечеров сказка становится явью, за окном их домика появляется Снежная Королева. Ледяные осколки с порывом ветра попадают Каю прямо в сердце. Спустя немного времени волшебница вновь появляется в городке, чтобы уже навсегда забрать ставшего надменным забиякой мальчика. Отважная Герда, храня верность дружбе, отправляется в далекое странствие в царство Снежной королевы, чтобы спасти Кая.

  • Внешний облик Снежной королевы значительно отличается от внешности остальных персонажей. Все дело в том, что героиню рисовали с использованием техники ротоскопирования. Полностью загримированную актрису Марию Бабанову, озвучившую Снежную королеву, сначала снимали на пленку, а затем полученное изображение покадрово переводили в рисунки на целлулоид. В советской мультипликации этот live-action-метод был особенно популярен в 1950-60-х годах и назывался «эклер» – по марке фирмы-производителя длинного стола, на котором производились все манипуляции.
  • Янина Жеймо, озвучившая Герду, также участвовала в ротоскопировании своей героини, но только для некоторых сцен.
  • Хаяо Миядзаки однажды признался, что «Снежная королева» оказала огромное влияние на его решение продолжить карьеру в анимации.
  • В 60-70-х годах XX века в США мультфильм регулярно показывали по телевидению в период новогодних праздников.

В один из морозных зимних вечеров, когда сквозь расписанные причудливым узором окна уютных, теплых домов прокрадывается темнота, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная королева умчала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе отзывчивое сердце в осколок льдинки. Через множество испытаний пришлось пройти верной Герде, чтобы добраться до чертогов Снежной королевы и спасти мальчика, освободить его из ледового плена, где царят душевный холод и безразличие.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в России 22 октября 1957
Премьера в мире 22 октября 1957
Возраст 0+
Режиссер
Лев Атаманов
В ролях
Владимир Грибков
Мария Бабанова
Янина Жеймо
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Советские мультфильмы про Новый год Советские мультфильмы про Новый год
Мультфильмы про зиму Мультфильмы про зиму
Постер мультфильма Снежная королева 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Снежная королева смотреть онлайн

Снежная королева
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Наследие советской анимации в HD-качестве: «Снежная королева» и «Конек-горбунок» обретут вторую жизнь Студия «Союзмультфильм» объявила о реставрации культовых советских мультфильмов. Речь пока идет о семи анимационных сказках, в их числе «Снежная королева», «Двенадцать
Написать
26 октября 2018 00:50
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Приложение киноафиши