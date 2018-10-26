Снежная королева, 1957

Юная Герда и ее названый братец Кай живут в чудесном маленьком городке, днем играют и растят розы, а вечером – слушают сказки, которые рассказывает им бабушка. Когда в один из вечеров сказка становится явью, за окном их домика появляется Снежная Королева. Ледяные осколки с порывом ветра попадают Каю прямо в сердце. Спустя немного времени волшебница вновь появляется в городке, чтобы уже навсегда забрать ставшего надменным забиякой мальчика. Отважная Герда, храня верность дружбе, отправляется в далекое странствие в царство Снежной королевы, чтобы спасти Кая.