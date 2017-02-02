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Тим Талер, или проданный смех Тим Талер, или проданный смех
Киноафиша Фильмы Тим Талер, или проданный смех
Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Тим Талер, или проданный смех, 2017

2017 / Германия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Тим продаёт свой смех, чтобы выигрывать любые пари…
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Причины посмотреть Факты О фильме

Знакомьтесь с Тимом Таллером — главным героем картины «Тимм Талер, или Проданный смех»! Больше всего на свете этот мальчик любит смеяться и делает это крайне заразительно. Но однажды после встречи с загадочным господином он решает обменять свой смех на способность выигрывать в любом пари, после чего его жизнь кардинальным образом меняется.

Новой экранизацией известной детской книги занялся постановщик Андреас Дрезен, который является многократным номинантом и лауреатом престижных кинофестивалей и премий. Он известен по картинам «Гриль-бар “На полпути”», «На 9 небе» и «Лето на балконе». А главные роли в ленте сыграли немецкие актеры Арвед Фризе, Юстус фон Донаньи и Андреас Шмидт.

- Актер Томас Орнер, исполнивший роль консьержа в фильме, играл Тима Талера в экранизации 1979 года.

- В основе сюжета лежит одноименная книга немецкого писателя Джеймса Крюса.

- Книга Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» четыре раза переносилась на экран. Дважды в виде сериала (1979 и 2002 годы), а также в качестве фильма-спектакля 1970 года и картины 1981 года производства СССР.

Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится со странным господином, который предлагает мальчику интересную сделку: Тим продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать любые пари…

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера в мире 2 февраля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Андреас Дрезен
Андреас Дрезен
В ролях
Арвед Фризе
Арвед Фризе
Юстус фон Донаньи
Юстус фон Донаньи
Аксель Праль
Аксель Праль
Андреас Шмидт
Андреас Шмидт
Чарли Хюбнер
Чарли Хюбнер
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Постер фильма Тим Талер, или проданный смех 2 постера
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Тим Талер, или проданный смех смотреть онлайн

Тим Талер, или проданный смех
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тим Талер (Арвед Фризе) добрый, а самое главное — очень весёлый мальчик. Он любит смеяться и заразительно хохочет по делу и без. И несмотря на то, что у него бывают от этого небольшие неприятности (скажем, общие снимки класса Тим откровенно фотобомбит), окружающие Тима любят, особенно его верная подруга Ида (Жюль Херман). Впрочем, жизнь мальчика трудно назвать озорной и беззаботной. Его мать умерла, отец (Бьярне Медел) живёт бедно и проигрывает деньги на скачках, а мачеха (Штеффи…
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nik-ksu7 17 февраля 2019, 17:30
Смотрела с 8 летним сыном. Фильм понравился. Рекомендую!
Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:14
Поучительный....
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15 голосов
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саундтрек фильма Тим Талер, или проданный смех
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