Тим Талер, или проданный смех, 2017

Знакомьтесь с Тимом Таллером — главным героем картины «Тимм Талер, или Проданный смех»! Больше всего на свете этот мальчик любит смеяться и делает это крайне заразительно. Но однажды после встречи с загадочным господином он решает обменять свой смех на способность выигрывать в любом пари, после чего его жизнь кардинальным образом меняется.

Новой экранизацией известной детской книги занялся постановщик Андреас Дрезен, который является многократным номинантом и лауреатом престижных кинофестивалей и премий. Он известен по картинам «Гриль-бар “На полпути”», «На 9 небе» и «Лето на балконе». А главные роли в ленте сыграли немецкие актеры Арвед Фризе, Юстус фон Донаньи и Андреас Шмидт.