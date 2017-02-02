Тим Талер, или проданный смех, 2017

Знакомьтесь с Тимом Таллером — главным героем картины «Тимм Талер, или Проданный смех»! Больше всего на свете этот мальчик любит смеяться и делает это крайне заразительно. Но однажды после встречи с загадочным господином он решает обменять свой смех на способность выигрывать в любом пари, после чего его жизнь кардинальным образом меняется.
Новой экранизацией известной детской книги занялся постановщик Андреас Дрезен, который является многократным номинантом и лауреатом престижных кинофестивалей и премий. Он известен по картинам «Гриль-бар “На полпути”», «На 9 небе» и «Лето на балконе». А главные роли в ленте сыграли немецкие актеры Арвед Фризе, Юстус фон Донаньи и Андреас Шмидт.
- Актер Томас Орнер, исполнивший роль консьержа в фильме, играл Тима Талера в экранизации 1979 года.
- В основе сюжета лежит одноименная книга немецкого писателя Джеймса Крюса.
- Книга Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» четыре раза переносилась на экран. Дважды в виде сериала (1979 и 2002 годы), а также в качестве фильма-спектакля 1970 года и картины 1981 года производства СССР.
Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится со странным господином, который предлагает мальчику интересную сделку: Тим продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать любые пари…