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Гретель и Гензель Гретель и Гензель
Киноафиша Фильмы Гретель и Гензель
Gretel and Hansel

Гретель и Гензель, 2019

2019 / США
5.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фэнтези-хоррор «Гретель и Гензель» Оза Перкинса основан на одноименной сказке братьев Гримм. Создатели картины специально поменяли имена сказочных героев местами. Так, если в сказке все внимание концентрировалось на мудром Гензеле, в фильме все будет наоборот — теперь Гретель старшая в семье, и именно она принимает решения.

По сюжету, семья Гретель и Гензеля переживает не лучшие времена — страна охвачена смертоносной эпидемией и людям приходится голодать. Родители Гретель и Гензеля выгоняют их из дома. Теперь дети предоставлены сами себе. Измученные и голодные, они бродят по Очарованному лесу, надеясь найти хоть какую-нибудь еду.

От голодной смерти их спасает добродушная старушка Холда, которая живет уединенно в самой глуши. Она решает приютить сирот и приглашает их себе домой, чтобы накормить и дать кров. На самом же деле старушка — злая ведьма, которая ест детей.

Гретель догадывается о планах старухи. Теперь старшей сестре предстоит спасти себя и младшего брата от верной смерти. Помимо этого, Гретель обнаруживает в себе страшную темную силу, которая пытается сбить ее с пути и переманить на сторону зла.

В оригинальной сказке дом ведьмы построен из сладостей и хлеба, но в фильме это будет обычная хижина в лесу. Также по канону детям удается обмануть ведьму и сжечь ее в печи, но концовка в фильме «Гретель и Гензель» изменена, поэтому, что ждет героев — сюрприз для зрителей.

Съемки фильма «Гретель и Гензель» начались в 2018 году и проходили в лесах Ирландии. Режиссер посчитал это место идеальной локацией для мрачной и мистической сказки.

Одна из сцен фильма была снята в старинном охотничьем домике на Монтпилиер-Хилл, который ирландцы прозвали «Клубом адского пламени».  

Режиссер фильма «Гретель и Гензель» Оз Перкинс буквально рос на съемочной площадке хорроров и триллеров — он сыграл юного маньяка в «Психо» Альфреда Хичкока вместе со своим отцом Энтони Перкинсом в главной роли.  

Сборник детских сказок братьев Гримм был опубликован в 1812 году, но впоследствии переработан и переиздан. Вильгельм и Якоб были лингвистами, а не писателями. Создавая сборник, они больше сконцентрировались на точной передаче языка, особенностях сюжета и фразеологизмах. Сказки получились страшными и пугали детей, поэтому в 1825 году появился новый сборник из 50 сказок Kleine Ausgabe.

В 2013 году вышел фильм «Охотники на ведьм», который стал продолжением сказки «Гензель и Гретель». По сюжету, повзрослевшие дети вступили в борьбу со злом.

В 2007 года режиссер Тим Бертон снял первый телефильм по мотивам сказки «Гензель и Гретель» на студии Disney для японского отделения. После съемок телефильма в сердцах режиссер заявил, что больше не станет режиссировать что-либо. С тех пор он уже снял более 20 фильмов.

Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу.

В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…

5.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 января 2020
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 30 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Оз Перкинс
Оз Перкинс
В ролях
София Лиллис
София Лиллис
Сэмми Лики
Сэмми Лики
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Йен Кенни
Йен Кенни
Чарльз Бабалола
Чарльз Бабалола
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гретель и Гензель 5 постеров
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Гретель и Гензель
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«Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми; мальчика звали Гензель, а девочку — Гретель». Уверен, вы знаете эту сказку братьев Гримм, а теперь представьте её в формате современного сказочного пост-хоррора. За последние несколько лет жанр авторского пост-хоррора наконец выполз из фестивального гетто и проник в мэйнстрим. Необычные жанровые картины, успешно совмещающие в себе шаблонные джампскейры, бергмановский модернизм и мамблкоровские…
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Влад Ермак 3 февраля 2020, 19:13
Если вам не жалко потратить 200 рублей за полтора часа , то можно сходить. Сюжет написан на коленке , ни одного страшного момента . Категорически не советую не смотреть данный фильм .
udavf 2 февраля 2020, 17:33
Очень атмосферный фильм, жаль финал чуть подкачал
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