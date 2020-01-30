Гретель и Гензель, 2019

Фэнтези-хоррор «Гретель и Гензель» Оза Перкинса основан на одноименной сказке братьев Гримм. Создатели картины специально поменяли имена сказочных героев местами. Так, если в сказке все внимание концентрировалось на мудром Гензеле, в фильме все будет наоборот — теперь Гретель старшая в семье, и именно она принимает решения.

По сюжету, семья Гретель и Гензеля переживает не лучшие времена — страна охвачена смертоносной эпидемией и людям приходится голодать. Родители Гретель и Гензеля выгоняют их из дома. Теперь дети предоставлены сами себе. Измученные и голодные, они бродят по Очарованному лесу, надеясь найти хоть какую-нибудь еду.

От голодной смерти их спасает добродушная старушка Холда, которая живет уединенно в самой глуши. Она решает приютить сирот и приглашает их себе домой, чтобы накормить и дать кров. На самом же деле старушка — злая ведьма, которая ест детей.

Гретель догадывается о планах старухи. Теперь старшей сестре предстоит спасти себя и младшего брата от верной смерти. Помимо этого, Гретель обнаруживает в себе страшную темную силу, которая пытается сбить ее с пути и переманить на сторону зла.

В оригинальной сказке дом ведьмы построен из сладостей и хлеба, но в фильме это будет обычная хижина в лесу. Также по канону детям удается обмануть ведьму и сжечь ее в печи, но концовка в фильме «Гретель и Гензель» изменена, поэтому, что ждет героев — сюрприз для зрителей.