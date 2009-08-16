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Постер фильма Мертвеход
6.3
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6.3

Мертвеход

, 2009
The Revenant
США / комедия, ужасы, фэнтези / 18+
Постер фильма Мертвеход
6.3

О фильме

Бравый солдат американской армии Барт погиб в Ираке и был похоронен со всеми почестями. Но произошло что-то странное и необъяснимое - герой США ожил и пришел в гости к своему лучшему другу. Как поведет себя с другом-зомби товарищ, ведь зомби должны питаться человеческой плотью.

В ролях

Дэвид Андерс
Дэвид Андерс
Bart Gregory
Крис Уайлд
Joey Luebner
Луиз Гриффитс
Janet
Джеси Кинг
Mathilda
Эрик Пэйн
Baily
Бернардо Бадилло
Palance
Theda Reichman
Bart's Parents
Richard Reichman
Bart's Parents
Wally White
Minister
Floyd Van Buskirk
Mourner
Режиссер Д. Керри Прайор
Сценарист Д. Керри Прайор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 16 августа 2009
Дата выхода
1 июля 2011 Австралия
8 ноября 2009 Аргентина
13 января 2012 Венгрия
18 января 2012 Германия
16 августа 2009 Канада
3 октября 2010 Португалия
26 сентября 2009 США
25 ноября 2009 Швеция
19 ноября 2011 Япония
MPAA R
Производство Wanko Toys, Putrefactory
Другие названия
The Revenant, Velečasni, El reanimado, Hé, haver, hol a hullád?, Mortul viu, Neupokojen, O Morto Vivo, Powrót trupa, Surnust tõusnu, Thây Ma Nổi Loạn, The Revenants, Untote wie wir - Man ist so tot wie man sich fühlt, Untote wie wir - Man ist so tot, wie man sich fühlt, Мертвеход, ゾンビ処刑人

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Joey Барт... ты должен меня убить. Ты должен, чувак...
Bart Убить тебя?
Joey Я не могу вечность прожить, разговаривая с этим говн##й членом в горле.

Отзывы о фильме

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