Бравый солдат американской армии Барт погиб в Ираке и был похоронен со всеми почестями. Но произошло что-то странное и необъяснимое - герой США ожил и пришел в гости к своему лучшему другу. Как поведет себя с другом-зомби товарищ, ведь зомби должны питаться человеческой плотью.
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