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Астерикс на Олимпийских Играх Астерикс на Олимпийских Играх
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Astérix aux jeux olympiques

Астерикс на Олимпийских Играх, 2008

2008 / Франция / Испания / Германия
6.3 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Галл по имени Полюбвикс без памяти влюблен в дочь греческого царя Ирину. Девушка готова ответить ему взаимностью, но вот ее отец рассчитывает выдать дочку за сына Юлия Цезаря и тем самым укрепить отношения с римлянами. В отчаянии Ирина заявляет, что готова выйти за того, кто одержит победу в грядущих Олимпийских играх. Помочь Полюбвиксу выиграть состязания берутся его верные друзья Астерикс и Обеликс.

  • Съемки фильма прошли в лесу Фонтенбло во Франции и на киностудии Аликанте, где были возведены декорации стадиона для проведения Олимпийских игр.
  • Как и Юлий Цезарь в фильме, Ален Делон часто обращается к себе в третьем лице в реальной жизни.
  • Небольшие эпизодические роли в картине исполнили чемпион по силовому троеборью Натан Джонс, гонщик Михаэль Шумахер теннисистка Амели Моресмо, гитарист Франсис Лаланн и баскетболист Тони Паркер.
  • Многие шутки, звучащие в оригинале картины, основываются на игре слов и потому трудны для перевода. Поэтому при дублировании на русский язык переводчики старались подбирать схожие каламбуры, понятные для русскоязычной аудитории – например, отрывок из песни “Как на войне” группы “Агата Кристи”.
  • Роль Панорамикса в этой картине стала последней работой Жана-Пьера Касселя в кино.

50 лет до Рождества Христова. Вся Галлия под властью Римской Империи. Но не стоит огорчаться: одна деревня продолжает героическое сопротивление. Ведь ее жители уверены в собственной непобедимости.

Уже несколько месяцев сердце Полюбвикса бьется только ради греческой принцессы Ирины. Но, увы, он не единственный претендент на ее руку. Большая политика предназначила Ирину в жены Брутусу, сыну Юлия Цезаря. Чтобы оттянуть нежеланный брак и дать шанс Полюбвиксу Ирина объявляет, что выйдет замуж за победителя Олимпийских Игр. Итак, Полюбвикс приступает к тренировкам под руководством тех, кто быстрее, выше, сильнее, и, разумеется, умнее всех — Астерикса и Обеликса. А хитрый Брутус — к разработке коварного плана.

6.3 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 30 января 2008
Премьера в мире 30 января 2008
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет €78 000 000
Режиссер
Фредерик Форестье
В ролях
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Ален Делон
Ален Делон
Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените 68 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2011 В жанре «семейный»  207 В жанре «приключения»  403 В жанре «комедия»  532 В жанре «фэнтези»  148 В фильмах Франции  153 В фильмах Испании  41 В фильмах Германии  83
Постер фильма Астерикс на Олимпийских Играх 2 постера
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Астерикс на Олимпийских Играх

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