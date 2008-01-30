Астерикс на Олимпийских Играх, 2008

50 лет до Рождества Христова. Вся Галлия под властью Римской Империи. Но не стоит огорчаться: одна деревня продолжает героическое сопротивление. Ведь ее жители уверены в собственной непобедимости.

Уже несколько месяцев сердце Полюбвикса бьется только ради греческой принцессы Ирины. Но, увы, он не единственный претендент на ее руку. Большая политика предназначила Ирину в жены Брутусу, сыну Юлия Цезаря. Чтобы оттянуть нежеланный брак и дать шанс Полюбвиксу Ирина объявляет, что выйдет замуж за победителя Олимпийских Игр. Итак, Полюбвикс приступает к тренировкам под руководством тех, кто быстрее, выше, сильнее, и, разумеется, умнее всех — Астерикса и Обеликса. А хитрый Брутус — к разработке коварного плана.