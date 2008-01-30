Астерикс на Олимпийских Играх, 2008

Галл по имени Полюбвикс без памяти влюблен в дочь греческого царя Ирину. Девушка готова ответить ему взаимностью, но вот ее отец рассчитывает выдать дочку за сына Юлия Цезаря и тем самым укрепить отношения с римлянами. В отчаянии Ирина заявляет, что готова выйти за того, кто одержит победу в грядущих Олимпийских играх. Помочь Полюбвиксу выиграть состязания берутся его верные друзья Астерикс и Обеликс.
50 лет до Рождества Христова. Вся Галлия под властью Римской Империи. Но не стоит огорчаться: одна деревня продолжает героическое сопротивление. Ведь ее жители уверены в собственной непобедимости.
Уже несколько месяцев сердце Полюбвикса бьется только ради греческой принцессы Ирины. Но, увы, он не единственный претендент на ее руку. Большая политика предназначила Ирину в жены Брутусу, сыну Юлия Цезаря. Чтобы оттянуть нежеланный брак и дать шанс Полюбвиксу Ирина объявляет, что выйдет замуж за победителя Олимпийских Игр. Итак, Полюбвикс приступает к тренировкам под руководством тех, кто быстрее, выше, сильнее, и, разумеется, умнее всех — Астерикса и Обеликса. А хитрый Брутус — к разработке коварного плана.