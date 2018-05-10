Маленькая мисс Дулиттл, 2018

Рыжеволосая девочка по имени Лилиана Сьюзевинд наделена необычным даром – она понимает животных и даже умеет вступать с ними в диалоги. Об этих способностях знают только родители и бабушка Лилианы, ведь каждый раз, когда тайна главной героини приводит к очередной мини-катастрофе, семейству Сьюзевинд приходится переезжать на новое место жительства, чтобы избежать непонимания и проблем с соседями.
После одного из таких переездов Лилиане предстоит пересмотреть взгляд на свои удивительные умения и наконец-то найти в них положительные стороны. В этом ей помогает знакомство с мальчиком Джессом, который становится лучшим другом Лилианы и вместе с девочкой и ее верным псом Бонсаем отправляется на поиски пропавшего из зоопарка новорожденного слоненка. Ведь когда речь идет о спасении обожаемых ею животных, юной Лилиане уже не до секретов.
Режиссером семейной комедии стал Йоахим Масаннек, признанный мастер европейского детского и подросткового кино, на творческом счету которого – франшиза “Сорванцы”, которую Масаннек снял по своим же книгам и которую знают и горячо любят немецкие зрители. Главную роль в фильме исполнила юная Малу Ляйхер.
Оригинальное название фильма – “Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer”, что в переводе с немецкого дословно звучит как “Лилиана Сюзевинд – Приключение животных”. Сюжет картины основан на серии детских книг-бестселлеров немецкой писательницы Тани Стьюнер о девочке, понимающей звериный язык. Российские прокатчики окрестили фильм “Маленькая мисс Дулиттл” в связи со схожестью способностей Лилиан и доктора Дулиттла – героя произведений Хью Лофтинга. Кстати, советский писатель Корней Чуковский признавался, что сказка про доброго доктора Айболита вдохновлена именно произведениями Лофтинга.
Для Малу Ляйхер “Маленькой мисс Дулиттл” стала кинодебютом. Год спустя девочка озвучила Ильви – подругу главного героя мультфильма “Викинг Вик” (2019).
Режиссер Йоахим Масаннек признавался, что на создание серии книг про мальчишек-футболистов “Сорванцы” его вдохновили собственные сыновья, а на постановку “Маленькой мисс Дулиттл” – дочка.
Главную злодейку Ванессу сыграла немецкая актриса Айлин Тецель, которую зритель может помнить по популярным сериалам “Родина” и “Турецкий для начинающих”.
В ходе съемок создатели картины задействовали множество животных: некоторых зверей даже привезли из других стран. Однако часть персонажей все равно была создана с помощью компьютерной графики.
К моменту выхода фильма в Германии были изданы целых 24 книги о приключениях Лилианы Сьюзевинд. Произведения Тани Стьюнер переведены на 16 языков.
В книгах Тани Стьюнер компанию Лилиане в ее приключениях составлял мальчик по имени Исайя с южноафриканскими корнями. В фильме его заменили на европейского героя Джесса, в связи с чем в немецкой прессе и соцсетях развернулась горячая дискуссия о репрезентации различных этнических групп в кинематографе.
Российская премьера “Маленькой мисс Дулиттл” состоялась в январе 2020, спустя почти два года после выхода фильма в мировой прокат. Официальными прокатчиками картины в России стали компания «Кинологистика» и ее генеральный директор Анатолий Сергеев, а общие сборы в отечественных кинотеатрах составили 74 997 долларов. С 6 февраля 2020 картина доступна к просмотру онлайн.
Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение животных.