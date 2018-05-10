Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленькая мисс Дулиттл Маленькая мисс Дулиттл
Киноафиша Фильмы Маленькая мисс Дулиттл
Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer

Маленькая мисс Дулиттл, 2018

2018 / Германия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Рыжеволосая девочка по имени Лилиана Сьюзевинд наделена необычным даром – она понимает животных и даже умеет вступать с ними в диалоги. Об этих способностях знают только родители и бабушка Лилианы, ведь каждый раз, когда тайна главной героини приводит к очередной мини-катастрофе, семейству Сьюзевинд приходится переезжать на новое место жительства, чтобы избежать непонимания и проблем с соседями.

После одного из таких переездов Лилиане предстоит пересмотреть взгляд на свои удивительные умения и наконец-то найти в них положительные стороны. В этом ей помогает знакомство с мальчиком Джессом, который становится лучшим другом Лилианы и вместе с девочкой и ее верным псом Бонсаем отправляется на поиски пропавшего из зоопарка новорожденного слоненка. Ведь когда речь идет о спасении обожаемых ею животных, юной Лилиане уже не до секретов.

Режиссером семейной комедии стал Йоахим Масаннек, признанный мастер европейского детского и подросткового кино, на творческом счету которого – франшиза “Сорванцы”, которую Масаннек снял по своим же книгам и которую знают и горячо любят немецкие зрители. Главную роль в фильме исполнила юная Малу Ляйхер.

Оригинальное название фильма – “Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer”, что в переводе с немецкого дословно звучит как “Лилиана Сюзевинд – Приключение животных”. Сюжет картины основан на серии детских книг-бестселлеров немецкой писательницы Тани Стьюнер о девочке, понимающей звериный язык. Российские прокатчики окрестили фильм “Маленькая мисс Дулиттл” в связи со схожестью способностей Лилиан и доктора Дулиттла – героя произведений Хью Лофтинга. Кстати, советский писатель Корней Чуковский признавался, что сказка про доброго доктора Айболита вдохновлена именно произведениями Лофтинга.

Для Малу Ляйхер “Маленькой мисс Дулиттл” стала кинодебютом. Год спустя девочка озвучила Ильви – подругу главного героя мультфильма “Викинг Вик” (2019).

Режиссер Йоахим Масаннек признавался, что на создание серии книг про мальчишек-футболистов “Сорванцы” его вдохновили собственные сыновья, а на постановку “Маленькой мисс Дулиттл” – дочка.

Главную злодейку Ванессу сыграла немецкая актриса Айлин Тецель, которую зритель может помнить по популярным сериалам “Родина” и “Турецкий для начинающих”.

В ходе съемок создатели картины задействовали множество животных: некоторых зверей даже привезли из других стран. Однако часть персонажей все равно была создана с помощью компьютерной графики.

К моменту выхода фильма в Германии были изданы целых 24 книги о приключениях Лилианы Сьюзевинд. Произведения Тани Стьюнер переведены на 16 языков.

В книгах Тани Стьюнер компанию Лилиане в ее приключениях составлял мальчик по имени Исайя с южноафриканскими корнями. В фильме его заменили на европейского героя Джесса, в связи с чем в немецкой прессе и соцсетях развернулась горячая дискуссия о репрезентации различных этнических групп в кинематографе.

Российская премьера “Маленькой мисс Дулиттл” состоялась в январе 2020, спустя почти два года после выхода фильма в мировой прокат. Официальными прокатчиками картины в России стали компания «Кинологистика» и ее генеральный директор Анатолий Сергеев, а общие сборы в отечественных кинотеатрах составили 74 997 долларов. С 6 февраля 2020 картина доступна к просмотру онлайн.

Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение животных.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 января 2020
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Йоахим Масаннек
В ролях
Малу Ляйхер
Малу Ляйхер
Пери Баумейстер
Пери Баумейстер
Айлин Тецель
Айлин Тецель
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Мерет Беккер
Мерет Беккер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про животных Фильмы про животных
Фильмы про собак Фильмы про собак
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы для всей семьи Фильмы для всей семьи
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы про заложников Фильмы про заложников
Фильмы про домашних животных Фильмы про домашних животных
Лучшие фильмы про животных для детей Лучшие фильмы про животных для детей
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Фильмы про животных Фильмы про животных
Постер фильма Маленькая мисс Дулиттл 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Маленькая мисс Дулиттл смотреть онлайн

Маленькая мисс Дулиттл
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
11-летняя Лили (Малу Ляйхер) понимает язык животных, но этот волшебный дар приносит ее семье сплошные неприятности: мама и папа девочки вынуждены постоянно переезжать с места на место. С поисками новых друзей у Лили тоже возникают проблемы. Другие дети считают ее странной и не принимают в свою компанию. Единственный, с кем она может поговорить по душам, — это ее верный пес Бонсай. После очередной проделки героиня обещает родителям отказаться от общения с мохнатыми и хвостатыми. Но…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Маленькая мисс Дулиттл
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши