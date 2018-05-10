Маленькая мисс Дулиттл, 2018

Рыжеволосая девочка по имени Лилиана Сьюзевинд наделена необычным даром – она понимает животных и даже умеет вступать с ними в диалоги. Об этих способностях знают только родители и бабушка Лилианы, ведь каждый раз, когда тайна главной героини приводит к очередной мини-катастрофе, семейству Сьюзевинд приходится переезжать на новое место жительства, чтобы избежать непонимания и проблем с соседями.

После одного из таких переездов Лилиане предстоит пересмотреть взгляд на свои удивительные умения и наконец-то найти в них положительные стороны. В этом ей помогает знакомство с мальчиком Джессом, который становится лучшим другом Лилианы и вместе с девочкой и ее верным псом Бонсаем отправляется на поиски пропавшего из зоопарка новорожденного слоненка. Ведь когда речь идет о спасении обожаемых ею животных, юной Лилиане уже не до секретов.

Режиссером семейной комедии стал Йоахим Масаннек, признанный мастер европейского детского и подросткового кино, на творческом счету которого – франшиза “Сорванцы”, которую Масаннек снял по своим же книгам и которую знают и горячо любят немецкие зрители. Главную роль в фильме исполнила юная Малу Ляйхер.