Вкус ночи, 2010

Лина, девочка-подросток, страдает от одиночества. В семье до героини никому нет дела, а сверстники не торопятся заводить дружбу с такими изгоями, как она. По воле случая девочка попадает на закрытую вечеринку, где знакомится с эффектной блондинкой Луизой и ее спутницами - Норой и Шарлоттой. Красотки быстро принимают юную особу в свою компанию. Скоро Лина узнает, что ее новые подруги не простые смертные - они пьют человеческую кровь. После укуса Луизы девочка и сама становится вампиром, она надеется, что роскошная вечная жизнь заполнит пустоту в ее душе. Однако, обретя бессмертие, Лина вовсе не чувствует себя счастливой…
Лина — трудный подросток, она не находит общего языка с родителями и сверстниками, промышляет мелким воровством. Однажды, пробравшись на закрытую вечеринку, она знакомится с богатой и эффектной Луизой — вампиром, главенствующим в трио себе подобных существ, куда также входят бесшабашная Нора и томная Шарлотта. Луиза решает приобщить закомплексованную и зажатую девушку к своей банде. Теперь Лине суждено познать блеск и проклятие вечной жизни «неупокоенных». Перед ней открываются все двери в мир гламура и беспредельной свободы. И с каждой ночью ее новые подруги становятся все ненасытнее, а число жертв вурдалаков безудержно растет. Но когда за расследование их преступлений берется давний знакомый Лины — молодой полицейский Том Сернер, приходит пора платить по счетам…