Вкус ночи, 2010

Лина — трудный подросток, она не находит общего языка с родителями и сверстниками, промышляет мелким воровством. Однажды, пробравшись на закрытую вечеринку, она знакомится с богатой и эффектной Луизой — вампиром, главенствующим в трио себе подобных существ, куда также входят бесшабашная Нора и томная Шарлотта. Луиза решает приобщить закомплексованную и зажатую девушку к своей банде. Теперь Лине суждено познать блеск и проклятие вечной жизни «неупокоенных». Перед ней открываются все двери в мир гламура и беспредельной свободы. И с каждой ночью ее новые подруги становятся все ненасытнее, а число жертв вурдалаков безудержно растет. Но когда за расследование их преступлений берется давний знакомый Лины — молодой полицейский Том Сернер, приходит пора платить по счетам…