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Wir sind die Nacht / We Are The Night

Вкус ночи, 2010

2010 / Германия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лина, девочка-подросток, страдает от одиночества. В семье до героини никому нет дела, а сверстники не торопятся заводить дружбу с такими изгоями, как она. По воле случая девочка попадает на закрытую вечеринку, где знакомится с эффектной блондинкой Луизой и ее спутницами - Норой и Шарлоттой. Красотки быстро принимают юную особу в свою компанию. Скоро Лина узнает, что ее новые подруги не простые смертные - они пьют человеческую кровь. После укуса Луизы девочка и сама становится вампиром, она надеется, что роскошная вечная жизнь заполнит пустоту в ее душе. Однако, обретя бессмертие, Лина вовсе не чувствует себя счастливой…

  • Сценарий фильма Деннис Ганзель написал еще в 1999 году. В роли Луизы он изначально видел Нину Хосс, а Каролине Херфурт предложил роль Норы. Однако из-за задержки съемок планы изменились, и в итоге Каролине досталось роль главной героини.  
  • Во время подготовки к съемкам Дженнифер Ульрих (Шарлотта) посмотрела самые известные фильмы на вампирскую тематику - “Интервью с вампиром” (1994), “Блэйд” (1998), “Другой мир” (2003). 
  • В кадре Шарлотта поет старинную французскую песню Au clair de la lune (“При лунном свете”). Это первая в мире мелодия, записанная в 1857 году с помощью фоноавтографа. 
  • По словам Денниса Ганзеля, каждая из вампиров представляет собой период в истории Германии, который, по его мнению, является ее пиком: Луиза представляет широту 1700-х годов, Шарлотта – 1920-е годы и золотой век немецких фильмов, а Нора – 1990-е годы после падения Берлинской стены и объединения страны.
  • Из-за ограниченного бюджета и невозможности позволить себе много съемочных дней, пять камер работали одновременно, чтобы получить все необходимые кадры.
  • Идея пришла к Ганзелю в день просмотра фильма «Колдовство», после которого он увидел испорченные фотографии своей девушки. Эти образы сложились воедино.

Лина — трудный подросток, она не находит общего языка с родителями и сверстниками, промышляет мелким воровством. Однажды, пробравшись на закрытую вечеринку, она знакомится с богатой и эффектной Луизой — вампиром, главенствующим в трио себе подобных существ, куда также входят бесшабашная Нора и томная Шарлотта. Луиза решает приобщить закомплексованную и зажатую девушку к своей банде. Теперь Лине суждено познать блеск и проклятие вечной жизни «неупокоенных». Перед ней открываются все двери в мир гламура и беспредельной свободы. И с каждой ночью ее новые подруги становятся все ненасытнее, а число жертв вурдалаков безудержно растет. Но когда за расследование их преступлений берется давний знакомый Лины — молодой полицейский Том Сернер, приходит пора платить по счетам…

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 7 апреля 2011
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 28 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Деннис Ганзель
Деннис Ганзель
В ролях
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Нина Хосс
Нина Хосс
Дженнифер Ульрих
Анна Фишер
Макс Римельт
Макс Римельт
Все актеры и съемочная группа
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Немецкого режиссера Денниса Ганзеля бросает из стороны в сторону, как пассажиров авиалайнера, потерявшего управление из-за того, что пилота крепко обескровили вампиры. Войдя в третье тысячелетие с глупой молодежной комедией «Девушки, девушки» (в нездоровом российском прокате поменявшей название на «Девочки сверху»), Ганзель неожиданно перешел к социальному исследованию нацизма («НаПолА: Элита для фюрера» («Академия смерти»)) и вообще тоталитаризма…
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