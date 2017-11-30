Легенда о Коловрате, 2017

Фильм «Легенда о Коловрате» снят дебютанотом Иваном Шурховецким и Джаником Файзиевым, режиссером таких фильмов как «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого». Роль Коловрата исполнил Илья Малаков («Корабль»). Также в ленте приняли участие Алексей Серебряков («Левиафан»), Полина Чернышова («Тихий Дон») и звезда «Интернов» Александр Ильин мл.
Сюжет картины «Легенда о Коловрате» расскажет о герое, который выступил против монголо-татар. На дворе XIII век, и молодой Евпатий пока ещё не успел совершить ничего выдающегося, однако с детства он любил свою Родину и был готов встать на её защиту. Именно ему предстоит стать рязанским воеводой, который выступит против самого Батыя. Более того, Евпатий Коловрат является единственным, кто повёл своё войско на битву с могучим ханом.
- Бюджет фильма составил 360 миллионов рублей
- Сведения о великом подвиге Евпатия Коловрата дошли до нас из «Повести разорения Рязани Батыем». Его подвиг также нашёл множественное отражение в культуре. О нём писал Есенин, и в 1985 году похождения героя были перенесены на экраны «Союзмультфильмом»
- В фильме будет задействовано очень много спецэффектов, которыми занялась студия Main Road Post («Дуэлянт», «Призрак», «Сталинград»)
- «Легенда о Коловрате» - это первый полнометражный фильм режиссёра Ивана Шурховецкого, который до этого работал только на телевидении
- В сценах поединков было задействовано примерно 50 всадников
- Знаменитый композитор и певец Серж Танкян, совместно с солисткой группы IOWA Катей Иванчиковой записали заглавную песню для саундтрека
XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский воевода Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.