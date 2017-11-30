Легенда о Коловрате, 2017

Фильм «Легенда о Коловрате» снят дебютанотом Иваном Шурховецким и Джаником Файзиевым, режиссером таких фильмов как «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого». Роль Коловрата исполнил Илья Малаков («Корабль»). Также в ленте приняли участие Алексей Серебряков («Левиафан»), Полина Чернышова («Тихий Дон») и звезда «Интернов» Александр Ильин мл.

Сюжет картины «Легенда о Коловрате» расскажет о герое, который выступил против монголо-татар. На дворе XIII век, и молодой Евпатий пока ещё не успел совершить ничего выдающегося, однако с детства он любил свою Родину и был готов встать на её защиту. Именно ему предстоит стать рязанским воеводой, который выступит против самого Батыя. Более того, Евпатий Коловрат является единственным, кто повёл своё войско на битву с могучим ханом.