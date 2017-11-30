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Легенда о Коловрате Легенда о Коловрате
Киноафиша Фильмы Легенда о Коловрате

Легенда о Коловрате, 2017

2017 / Россия
7.6 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Рязанский богатырь Коловрат сражается против татаро-монгольского ига
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Фильм «Легенда о Коловрате» снят дебютанотом Иваном Шурховецким и Джаником Файзиевым, режиссером таких фильмов как «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого». Роль Коловрата исполнил Илья Малаков («Корабль»). Также в ленте приняли участие Алексей Серебряков («Левиафан»), Полина Чернышова («Тихий Дон») и звезда «Интернов» Александр Ильин мл.

Сюжет картины «Легенда о Коловрате» расскажет о герое, который выступил против монголо-татар. На дворе XIII век, и молодой Евпатий пока ещё не успел совершить ничего выдающегося, однако с детства он любил свою Родину и был готов встать на её защиту. Именно ему предстоит стать рязанским воеводой, который выступит против самого Батыя. Более того, Евпатий Коловрат является единственным, кто повёл своё войско на битву с могучим ханом.

- Бюджет фильма составил 360 миллионов рублей

- Сведения о великом подвиге Евпатия Коловрата дошли до нас из «Повести разорения Рязани Батыем». Его подвиг  также нашёл множественное отражение в культуре. О нём писал Есенин, и в 1985 году похождения героя были перенесены на экраны «Союзмультфильмом»

- В фильме будет задействовано очень много спецэффектов, которыми занялась студия Main Road Post («Дуэлянт», «Призрак», «Сталинград»)

- «Легенда о Коловрате» - это первый полнометражный фильм режиссёра Ивана Шурховецкого, который до этого работал только на телевидении

- В сценах поединков было задействовано примерно 50 всадников

- Знаменитый композитор и певец Серж Танкян, совместно с солисткой группы IOWA Катей Иванчиковой записали заглавную песню для саундтрека

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский воевода Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

7.6 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера в мире 30 ноября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джаник Файзиев
Джаник Файзиев
В ролях
Илья Малаков
Илья Малаков
Полина Чернышова
Полина Чернышова
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
Игорь Савочкин
Игорь Савочкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Легенда о Коловрате 5 постеров
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Каждый день Евпатия Коловрата начинается, как предыдущий. Каждое утро Евпатий Коловрат пытается вспомнить, кто он такой. И всё ему кажется, что он тринадцатилетний подросток, и что бьется он с татарвой – и бьется насмерть. Потому и связывают каждую ночь Коловрата веревками: знает жена его, что вскочит он спозаранку и драться начнет. С женою, правда, Евпатию повезло: терпит Настена его беспамятство, терпит – и каждое утро мучительно долго ему рассказывает, что он не мальчик уже, что…
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