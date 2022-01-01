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Новинки
Подельники
Подельники
драма, триллер 2022, Россия
8.0
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Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
анимация, приключения 2022, Россия
8.0
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Мой папа – вождь
Мой папа – вождь
комедия, семейный 2022, Россия
8.0
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Ника
Ника
драма, биография 2022, Россия
8.0
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1941. Крылья над Берлином
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.0
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Суворов: Великое путешествие
Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация 2022, Россия
8.0
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Мистер нокаут
Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
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Финник
Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.0
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Криминальный город 2
Криминальный город 2
криминал 2022, Корея
7.0
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Флешбэк
Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.0
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Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
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Клон
Клон
фантастика, триллер 2022, США / Финляндия
7.0
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Популярное
Джентльмены
Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.0
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Т-34
Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.0
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Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.0
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Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
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Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Король Лев
Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
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Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.0
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После. Глава 2
После. Глава 2
мелодрама 2020, США
7.0
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Форсаж 9
Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Веном
Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Душа
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.0
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Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.0
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Зеленая книга
Зеленая книга
драма 2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Тихое место 2
Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.0
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После
После
драма, мелодрама 2019, США
8.0
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Тайная жизнь домашних животных 2
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
В метре друг от друга
В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Серебряные коньки
Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гринч
Гринч
анимация 2018, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зов предков
Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Аладдин
Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Викинг
Викинг
исторический, драма 2016, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези 2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Гнев человеческий
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.0
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Вперёд
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Райя и последний дракон
Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мулан
Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Батя
Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Главный герой
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
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