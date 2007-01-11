История покорения норвежскими викингами племен северо-американских индейцев.
После сожжения очередного поселения, мальчик-викинг отказывается убить плененного индейского подростка. В наказание викинги оставляют выродка у индейцев. Пройдет немного времени и именно этот уже возмужавший юноша поведет за собой племя в очередной схватке с завоевателями.
|11 января 2007
|Россия
|16+
|19 июня 2007
|Австралия
|11 января 2007
|Беларусь
|8 марта 2007
|Германия
|29 января 2008
|Дания
|12 июля 2007
|Испания
|12
|24 августа 2007
|Италия
|11 января 2007
|Казахстан
|29 января 2008
|Нидерланды
|11 января 2007
|США
|11 января 2007
|Украина
|1 августа 2007
|Франция