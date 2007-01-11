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Постер фильма Следопыт
5.9
Киноафиша Фильмы Следопыт
5.9

Следопыт

, 2007
Pathfinder
США / фэнтези, боевик, приключения, военный, драма / 18+
Постер фильма Следопыт
5.9

О фильме

История покорения норвежскими викингами племен северо-американских индейцев.

После сожжения очередного поселения, мальчик-викинг отказывается убить плененного индейского подростка. В наказание викинги оставляют выродка у индейцев. Пройдет немного времени и именно этот уже возмужавший юноша поведет за собой племя в очередной схватке с завоевателями.

В ролях

Карл Урбан
Карл Урбан
Призрак
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Gunnar
Мун Бладгуд
Starfire
Расселл Минз
Pathfinder
Джэй Таваре
Blackwing
Мишель Траш
Indian Mother
Натаниэль Аркан
Натаниэль Аркан
Wind In Tree
Ральф Мёллер
Ральф Мёллер
Ulfar
Кевин Лоринг
Jester
Уэйн Чарльз Бэйкер
Indian Father
Режиссер Маркус Ниспел
Сценарист Лаэта Калогридис, Нильс Гёуп
Композитор Джонатан Илайас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 20 апреля 2007
Премьера в мире 11 января 2007
Дата выхода
11 января 2007 Россия 16+
19 июня 2007 Австралия
11 января 2007 Беларусь
8 марта 2007 Германия
29 января 2008 Дания
12 июля 2007 Испания 12
24 августа 2007 Италия
11 января 2007 Казахстан
29 января 2008 Нидерланды
11 января 2007 США
11 января 2007 Украина
1 августа 2007 Франция
MPAA R
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $30 984 583
Производство 20th Century Fox, Phoenix Pictures, Dune Entertainment
Другие названия
Pathfinder, Conquistadores, A barbár - Legenda a szellemharcosról, Cesta bojovníka, Desbravadores: A Lenda do Guerreiro Fantasma, El guía del desfiladero, Masiryab, Người Dẫn Đường, Pathfinder - Fährte des Kriegers, Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo, Pathfinder - legenda aavesoturista, Pathfinder - O Guerreiro do Novo Mundo, Pathfinder : Le Sang du guerrier, Pathfinder: Le sang du guerrier, Pathfinder: Legend of the Ghost Warrior, Pathfinder: The Legend of the Ghost Warrior, Peddzinis - Legenda Par Spoku Kareivi, Peddzinis - Legenda Par Spoku Mednieku, Rajaleidja, Stezosledec, Tropiciel, Vedlys, Предводителят, Следопыт, Слідопит, Трагач, レジェンド・オブ・ウォーリアー 反逆の勇者, 征服者, Efsane Hayalet Savaşçı, El guía del desfiladero (Pathfinder), Pathfinder - Extended Edition, رهياب, Pathfinder - Le sang du guerrier

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 17 голосов
5.4 IMDb
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Обновлено 29 мая 2024
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саундтрек фильма Следопыт

Цитаты

Starfire В каждом человеке живут два волка, один — Любовь, другой — Ненависть.
Ghost Какой побеждает?
Starfire Тот, которого ты кормишь.
[они целуются]

Наша рецензия

«Техасская резня бензопилой: Начало» – такое название, безусловно, следовало бы дать фильму «Следопыт», а вовсе не юмористическому аттракциону Джонатана Либесмана, недавно окропившему кетчупом и без того не просыхающие от этой субстанции экраны. Режиссер Маркус Ниспел полностью воспроизвел в «Следопыте» визуальные наработки двух своих предыдущих картин – психологически мощной дебютной «Техасской резни бензопилой» (2003) и последовавшей за ней блестящей телеэкранизации «Франкенштейна» (2004),…

Отзывы о фильме

VX 2 апреля 2015, 12:51
Ролик по ТВ крутят ст...ый - волкадава напоминает 100%, особенно последний кадр с втыкающимся мечом. ✊
Jameson 2 апреля 2015, 12:51
✊ таки непонятно идти на фильм или нет?
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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