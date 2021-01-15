Смертельная зона, 2021

Автоматизированное недалекое будущее. На дворе 2036 год. Страны Восточной Европы охвачены гражданской войной. Соединенные Штаты отправляют в горячую точку миротворцев, однако выверенный план быстро выходит из-под контроля. Кроме обычных солдат в боевых действиях теперь используются специализированные военные роботы и беспилотники. Лейтенант Харп (Демсон Идрис), который управляет дроном, находясь на территории США, нарушает прямой приказ своего начальства. Пытаясь спасти целый взвод солдат, ему действительно удается вывести около трех сотен военных с поля боя, однако вместе с террористами погибают нескольких американских морпехов.

В качестве наказания его отправляют в эпицентр военных действий, где ему предстоит служить под началом загадочного капитана Лео (Энтони Маки). Теперь их главная задача – найти и ликвидировать законсервированные шахты с ядерными ракетами, которые при неблагоприятном исходе могут попасть в руки боевиков. Однако оказывается, что капитан Лео – необычный человек, а точнее и вовсе не человек, а боевой робот-андроид, который может чувствовать эмоции, понимать шутки и принимать решения тогда, когда они зависят только от него. Он сильнее и быстрее обычных людей.

Он не руководствуется сантиментами, а всегда сосредоточен, разумен, хладнокровен и поступателен. Хотя в будущем даже у роботов появится возможность нарушать правила. Вместе они отправляются на поиски безумца по имени Виктор Коваль, который хочет заполучить ядерные запасы раньше американских военных.