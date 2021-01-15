Смертельная зона, 2021

Автоматизированное недалекое будущее. На дворе 2036 год. Страны Восточной Европы охвачены гражданской войной. Соединенные Штаты отправляют в горячую точку миротворцев, однако выверенный план быстро выходит из-под контроля. Кроме обычных солдат в боевых действиях теперь используются специализированные военные роботы и беспилотники. Лейтенант Харп (Демсон Идрис), который управляет дроном, находясь на территории США, нарушает прямой приказ своего начальства. Пытаясь спасти целый взвод солдат, ему действительно удается вывести около трех сотен военных с поля боя, однако вместе с террористами погибают нескольких американских морпехов.
В качестве наказания его отправляют в эпицентр военных действий, где ему предстоит служить под началом загадочного капитана Лео (Энтони Маки). Теперь их главная задача – найти и ликвидировать законсервированные шахты с ядерными ракетами, которые при неблагоприятном исходе могут попасть в руки боевиков. Однако оказывается, что капитан Лео – необычный человек, а точнее и вовсе не человек, а боевой робот-андроид, который может чувствовать эмоции, понимать шутки и принимать решения тогда, когда они зависят только от него. Он сильнее и быстрее обычных людей.
Он не руководствуется сантиментами, а всегда сосредоточен, разумен, хладнокровен и поступателен. Хотя в будущем даже у роботов появится возможность нарушать правила. Вместе они отправляются на поиски безумца по имени Виктор Коваль, который хочет заполучить ядерные запасы раньше американских военных.
Съемки фильма проходили на заброшенной электростанции Келенфельд в Будапеште. Кинематографичные интерьеры, диспетчерская в стиле ар-деко и винтовые лестницы довольно быстро снискали популярность среди синефилов, поэтому Келенфельд является довольно известной съемочной площадкой, где также проходили съемки фильмов «Запретная зона», «Шпион» и многих других.
В одной из сцен лейтенант Харп говорит, что его тренировка проходила на Пэррис-Айленде – это реальный тренировочный лагерь морской пехоты (также известный как учебный лагерь) в Южной Каролине. Различие в том, что там обучаются призывники, а не пилоты дронов. Пилоты тренируются на базе ВВС в городе Литл-Рок, что находится в штате Арканзас.
В фильме персонаж Энтони Маки бегает не только на ногах, но и на руках, что является отсылкой к фильмам «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день», где есть такая же сцена погони за персонажем Сары Коннор.
В одной из сцен фильма персонаж Энтони Маки допрашивает снайпера и ссылается на одну из известных цитат Капитана Америки: «Я могу делать это весь день».
Есть несколько связей между персонажем Энтони Маки в фильме «Смертельная зона» и его персонажем Соколом из киновселенной Marvel. Его тоже называют «Кэп» и «боевой машиной».
В определенный момент фильма персонаж Энтони Маки делает отсылки к сериалу «Видоизмененный углерод», во втором сезоне которого актер также играет одну из главных ролей.
В 2004 году шведский режиссер Микаэль Хофстрём получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В будущем война ведётся с помощью пилотируемых дронов. Однажды пилот дрона вынужден отправиться в зону военных действий, где вместе с андроидом должен предотвратить ядерный взрыв.