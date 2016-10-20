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Фантастическая любовь и где ее найти Фантастическая любовь и где ее найти
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Фантастическая любовь и где ее найти, 2016

2016 / США / Великобритания
6.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Британский режиссёр Саймон Эбауд ("Кто получит бриллиант?") выпускает свой второй полнометражный фильм "Фантастическая любовь". Главную роль в картине исполнила известная молодая актриса Джессика Браун-Финдли ("Аббатство Даунтон", "Плохие", "Виктор Франкенштейн"). Компанию ей составили также небезызвестные актёры: Эндрю Скотт ("Шерлок"), Джереми Ирвин ("Боевой конь", "Игра на выживание"), Том Уилкинсон ("Вечное сияние чистого разума"), Эйлин Дэвис ("Вселенная Стивена Хокинга") и другие. 

Фильм "Фантастическая любовь" расскажет о девушке по имени Белла Браун. Она страдает ОКР, работает в библиотеке и мечтает написать детскую книгу. Но вместо того чтобы действовать, героиня каждый день надеется, что именно сегодня всё изменится. Так продолжается до тех пор, пока владелец дома, где живёт Белла, не просит её привести в порядок сад. Неожиданно на помощь ей приходит пожилой вдовец по имени Алфи, который живёт по соседству. И дружба с этим своенравным стариком станет судьбоносной не только для девушки, но и для него самого.

- Фильм был анонсирован в 2009 году

- Изначально главную роль должна была исполнить Кэри Маллиган ("Великий Гэтсби", "Драйв")

- Эндрю Скотт и Джессика Браун-Финдли играли вместе в картине "Виктор Франкенштейн"

Молодая женщина, мечтающая стать детской писательницей, заводит сомнительную дружбу с придирчивой богатой старой вдовой.

6.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 апреля 2017
Премьера онлайн 18 апреля 2018
Премьера в мире 20 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Саймон Эбауд
Саймон Эбауд
В ролях
Джессика Браун-Финдли
Джессика Браун-Финдли
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фантастическая любовь и где ее найти 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Белла всегда отличалась от других настолько, насколько это было возможно. Согласитесь, нечасто услышишь историю о том, как брошенную новорождённую девочку спасают от смерти утки. Наверное, именно поэтому в раннем возрасте она начала страдать обсессивно-компульсивным расстройством, из-за которого у девушки появилась навязчивая страсть к порядку, боязнь не закрыть дверь, да и вообще выйти из своего маленького мирка. Повзрослев, Белла устроилась работать в библиотеку, однако её настоящая мечта…
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18 голосов
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саундтрек фильма Фантастическая любовь и где ее найти
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