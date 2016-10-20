Фантастическая любовь и где ее найти, 2016

Британский режиссёр Саймон Эбауд ("Кто получит бриллиант?") выпускает свой второй полнометражный фильм "Фантастическая любовь". Главную роль в картине исполнила известная молодая актриса Джессика Браун-Финдли ("Аббатство Даунтон", "Плохие", "Виктор Франкенштейн"). Компанию ей составили также небезызвестные актёры: Эндрю Скотт ("Шерлок"), Джереми Ирвин ("Боевой конь", "Игра на выживание"), Том Уилкинсон ("Вечное сияние чистого разума"), Эйлин Дэвис ("Вселенная Стивена Хокинга") и другие.

Фильм "Фантастическая любовь" расскажет о девушке по имени Белла Браун. Она страдает ОКР, работает в библиотеке и мечтает написать детскую книгу. Но вместо того чтобы действовать, героиня каждый день надеется, что именно сегодня всё изменится. Так продолжается до тех пор, пока владелец дома, где живёт Белла, не просит её привести в порядок сад. Неожиданно на помощь ей приходит пожилой вдовец по имени Алфи, который живёт по соседству. И дружба с этим своенравным стариком станет судьбоносной не только для девушки, но и для него самого.