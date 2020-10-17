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Ускользающий человек
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Spiritwalker

Ускользающий человек, 2020

2020 / Корея
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Очнувшись на месте автокатастрофы, главный герой вдруг понимает, что больше не узнает себя. Но пока он пытается разобраться, кто же он теперь и как оказался в этом теле, ситуация вновь меняется. Каждые двенадцать часов он оказывается в новом месте и в новой роли. Чтобы понять, что же происходит, он начинает искать нечто общее во всех своих перевоплощениях, но ответы скоро сами находят его в лице членов могущественной преступной организации и таинственной незнакомки, которая утверждает, что узнала его. 

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 17 января 2022
Премьера в мире 17 октября 2020
Возраст 18+
Постер фильма Ускользающий человек 2 постера
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