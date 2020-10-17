Ускользающий человек, 2020

Очнувшись на месте автокатастрофы, главный герой вдруг понимает, что больше не узнает себя. Но пока он пытается разобраться, кто же он теперь и как оказался в этом теле, ситуация вновь меняется. Каждые двенадцать часов он оказывается в новом месте и в новой роли. Чтобы понять, что же происходит, он начинает искать нечто общее во всех своих перевоплощениях, но ответы скоро сами находят его в лице членов могущественной преступной организации и таинственной незнакомки, которая утверждает, что узнала его.