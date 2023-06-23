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Постер мультфильма Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке
7.4
Киноафиша Фильмы Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке
7.4

Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке

, 2023
Seishun buta yaro ha Odekake sisuta no yume wo minai
Япония / анимация, драма, фэнтези, аниме / 18+
Постер мультфильма Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке
7.4

О фильме

Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат.

В ролях

Каито Исикава
Каито Исикава
Sakuta Azusagawa
Юрика Кубо
Kaede Azusagawa
Ацуми Танэдзаки
Маая Утида
Маая Утида
Нао Тояма
Нао Тояма
Инори Минасэ
Инори Минасэ
Shoko Makinohara
Асами Сэто
Асами Сэто
Natsuki Aikawa
Ryoko Hanawa
Химика Аканэя
Saki Kamisato
Сора Амамия
Uzuki Hirokawa
Ая Эндо
Miwako Tomobe
Ая Эндо
Ая Эндо
Miwako Tomobe
Режиссер Sōichi Masui
Сценарист Хадзимэ Камосида, Масахиро Ёкотани
Композитор Tsukasa Inoue, Hidehiro Kawai, Fox Capture Plan
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 ноября 2023
Премьера в мире 23 июня 2023
Дата выхода
9 мая 2024 Австралия PG
28 мая 2024 Германия 12
24 августа 2023 Гонконг
13 октября 2023 Индонезия
9 мая 2024 Новая Зеландия
31 августа 2023 Южная Корея
23 июня 2023 Япония G
Сборы в мире $2 757 379
Производство Aobuta Project, ABC Animation, Aniplex
Другие названия
Seishun buta yaro ha Odekake sisuta no yume wo minai, Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out, Rascal Does Not Dream, 青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹, Hội Chứng Tuổi Thanh Xuân Em Gái Xuất Hành, Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке, 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない, Seishun Buta Yarou wa Odekake Sister no Yume wo Minai, Seishun Buta Yarō wa Odekake Sister no Yume wo Minai, Негодник, которому не снилась сестра на прогулке, 青春笨蛋少年不会梦到娇怜外出妹, 青春笨蛋少年不做娇怜外出妹的梦, Rascal Does Not Dream (Double Feature), Негідники не мріють про сестру на прогулянці

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о мультфильме

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