Seishun buta yaro ha Odekake sisuta no yume wo minai
Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке, 2023
2023 / Япония
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Напомним о выходе в прокат
О фильме
Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат.