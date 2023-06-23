Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке, 2023

Отзывы о мультфильме
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Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат.
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