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Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке
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Seishun buta yaro ha Odekake sisuta no yume wo minai

Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке, 2023

2023 / Япония
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О фильме
Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат.
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 ноября 2023
Премьера в мире 29 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Sōichi Masui
В ролях
Каито Исикава
Каито Исикава
Yurika Kubo
Inori Minase
Asami Seto
Ацуми Танэдзаки
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
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7.6 IMDb
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Постер мультфильма Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке 2 постера
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