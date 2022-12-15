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Рейтинг фильмов

Самые ожидаемые фильмы
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
15 декабря 2022
Аватар 4
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
17 декабря 2026
Аватар 3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
19 декабря 2024
Аквамен 2
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2023, США
16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Зеленая миля
Зеленая миля
драма 1999, США
9.0
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Черный телефон
Черный телефон
ужасы 2022, США
9.0
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Коати. Легенда джунглей
Коати. Легенда джунглей
анимация 2021, Мексика
9.0
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Байкал. Удивительные приключения Юмы
Байкал. Удивительные приключения Юмы
документальный, семейный 2021, Россия
8.9
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Побег из Шоушенка
Побег из Шоушенка
драма, триллер 1994, США
8.9
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Подельники
Подельники
драма, триллер 2022, Россия
8.7
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Соник 2 в кино
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Топ 1000 лучших фильмов
Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Зеленая миля
2 Зеленая миля
драма 1999, США
9.0
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1+1
3 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Король Лев
4 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Ходячий замок
5 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
6 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Зверопой 2
7 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Хатико: самый верный друг
8 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
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FORD против FERRARI
9 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Побег из Шоушенка
10 Побег из Шоушенка
драма, триллер 1994, США
8.9
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Весь рейтинг
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