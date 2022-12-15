Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Рейтинг фильмов
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
Самые ожидаемые фильмы
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
15 декабря 2022
771
56
Напомнить
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
17 декабря 2026
206
31
Напомнить
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
19 декабря 2024
173
20
Напомнить
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2023, США
16 марта 2023
148
17
Напомнить
Все самые ожидаемые фильмы
Самые ожидаемые фильмы:
Фантастика
Комедии
Семейные
Лучшие фильмы в прокате
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.1
Оцените
Напомнить
Зеленая миля
драма
1999, США
9.0
Оцените
Напомнить
Черный телефон
ужасы
2022, США
9.0
Оцените
Напомнить
Коати. Легенда джунглей
анимация
2021, Мексика
9.0
Оцените
Напомнить
Байкал. Удивительные приключения Юмы
документальный, семейный
2021, Россия
8.9
Оцените
Напомнить
Побег из Шоушенка
драма, триллер
1994, США
8.9
Оцените
Напомнить
Подельники
драма, триллер
2022, Россия
8.7
Оцените
Напомнить
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.7
Оцените
Напомнить
Все лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы в прокате:
Фантастика
Комедии
Семейные
Топ 1000 лучших фильмов
1
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.1
Оцените
2
Зеленая миля
драма
1999, США
9.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
3
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
9.0
Оцените
4
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
5
Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама
2004, Япония
9.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
6
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация
2020, Япония
8.9
Оцените
7
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
8
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
9
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт
2019, США
8.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
10
Побег из Шоушенка
драма, триллер
1994, США
8.9
Оцените
Весь рейтинг
Лучшие фильмы по жанрам:
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
сборник
семейный
сказка
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
эротика
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие фильмы 2020 года
Лучшие фильмы 2019 года
Лучшие отечественные фильмы
Все рейтинги:
По стране
По жанру
По году
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»