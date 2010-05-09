Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Битва на озере" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Принц Персии: Пески времени Принц Персии: Пески времени
Киноафиша Фильмы Принц Персии: Пески времени
Prince of Persia: Sands of Time

Принц Персии: Пески времени, 2010

2010 / США
8.4 Оцените
243 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В фэнтезийном боевике британца Майка Ньюэлла, созданном по мотивам популярной компьютерной игрушки с аналогичным названием, рассказывается о таинственных часах и молодом принце-победителе по имени Дастан. Магическая вещица с божественным песком внутри – вот единственная цель юного персидского правителя, который оказался сверженным с престола по причине коварного заговора «союзников». Сейчас сакральный артефакт принадлежит тому, кто не способен разгадать все его безграничные возможности. Поэтому неутомимый Дастан обязан отыскать нерадивого владельца, чтобы забрать песочные часы себе и восстановить мировую справедливость. Благо, главный герой в совершенстве владеет боевыми искусствами и знает толк в холодном оружии. Но достаточно ли этого для победы над злодеем-врагом?

Для исполнения сложных акробатических трюков, соответствующих параметрам одноименной компьютерной игры, на съемочную площадку был приглашен французский актер-каскадер, известный паркурщик Давид Белль. Он консультировал киноактеров первого плана и их дублеров-каскадеров. Но самое интересное заключается в том, что некогда Белль принимал участие в тестировании французской игры «Принц Персии: Пески Времени» от компании «Ubisoft». По словам Давида, он и подумать не мог, что однажды окажется в самом эпицентре киносъемок именно этого фильма.

Известному американцу Джейку Джилленхолу, сыгравшему в кинофильме ключевого персонажа, пришлось нарастить около пяти килограммов мышечной массы, чтобы соответствовать образу.

По имеющимся данным, на роль персидского принца Дастана было, как минимум, еще два претендента. Речь идет об английском красавчике Орландо Блуме и американском секс-символе Заке Эфроне.

А вы знали, что кинолента Ньюэлла должна была стать дебютной частью медиафраншизы? Тем не менее, масштабным планам не суждено было воплотиться в жизнь. Компания «Ubisoft» переключилась на другие игры и полностью утратила интерес к первому фильму. Более того, чуть позже в одном из своих интервью Джейк Джилленхол заявил, что роль юного персидского повелителя оказалась ошибочным выбором. Кинозвезда сожалеет о своем участии в этой художественной картине.

Занятно, что архитектурное оформление, которое мы видим в киноленте, никак не соответствует освещаемой эпохе. Это особенно заметно, если обратить внимание на дворец в Аламуте.

Костюмы главного персонажа создавались на основе всей игровой трилогии «Принц Персии». Иными словами, в фильме принц Дастан облачается в наряды, относящиеся ко всем трем частям компьютерной игры, а не только к первой.

Никто из актерского состава не имеет персидских корней. К примеру, Джилленхол, а также британская киноактриса Джемма Артертон, сыгравшая принцессу Тамину, частично относят себя к евреям. Актер театра и кино Бен Кингсли, перевоплотившийся в Низама, имеет англо-индийские корни. Альфред Молина, исполнивший роль шейха Амара, имеет итальянско-испанское происхождение. В жилах уроженца Великобритании Риса Ричи и вовсе течет южноафриканская кровь.

По многочисленным и пока что не опровергнутым слухам, изначально на режиссерское кресло претендовал успешнейший американский кинопродюсер и режиссер Майкл Бэй.

Создатель или Бог, упоминающийся в кинофильме, является прямой отсылкой к религиозному учению о зороастризме. Низам (Бен Кингсли) затрагивает тему Ада, однако зороастризм не содержит подобных концепций. А принцесса Тамина (Джемма Артертон) вообще поклоняется совокупности безымянных божеств, которые противопоставлены религиозным убеждениям принца.

Главный герой этой экранизации культовой компьютерной игры, юный принц Дастан всегда побеждал врагов в бою, но потерял королевство из-за козней коварного царедворца. Теперь Дастану предстоит похитить из рук злодеев могущественный магический артефакт, способный повернуть время вспять, и сделать своего владельца властелином мира. Помочь одолеть врагов Дастану помогут его блестящие навыки владения холодным оружием, а также недюжинные способности к акробатике и эквилибристике.

8.4 Оцените
243 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 27 мая 2010
Премьера онлайн 7 апреля 2020
Премьера в мире 9 мая 2010
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Майк Ньюэлл
Майк Ньюэлл
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Альфред Молина
Альфред Молина
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Лекарь: Ученик Авиценны
Лекарь: Ученик Авиценны (2013)
7.7
Аладдин
Аладдин (1992)
8.377778
Гнев титанов
Гнев титанов (2012)
6.148148
Рок-н-рольщик
Рок-н-рольщик (2008)
7.5700936
Варкрафт
Варкрафт (2016)
8.202615
Охранник
Охранник (2017)
6.0526314
Конг: Остров черепа
Конг: Остров черепа (2017)
7.792453
Буря
Буря (2010)
7.090909
Шери
Шери (2009)
7.428571
Любовь во время холеры
Любовь во время холеры (2007)
7
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня (2005)
8.37
Большие надежды
Большие надежды (2012)
7.6
Постер фильма Принц Персии: Пески времени 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Принц Персии: Пески времени смотреть онлайн

Принц Персии: Пески времени
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Лекарь: Ученик Авиценны
 
Аладдин
 
Рок-н-рольщик
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Президент Ахмадинежад непременно должен вручить Джерри Брукхаймеру, Майку Ньюэллу, Джейку Гилленхаалу и прочим участникам проекта высшие государственные награды Ирана – за реабилитацию образа Персии в глазах мирового сообщества. После того, что было показано в фильме «300 спартанцев», где персы предстали адской корпорацией монстров во главе с царем-транссексуалом, чей пирсинг вполне мог бы попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса, «Пески времени» – бальзам…
Читать
slavan86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто мега супер для обычных людей. Но не для любителя игры, особенно второй её части Prince of Persia 2 Warrior Within. Для первой части… Читать дальше…
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Кода шла - думала, что фигня полная. Шла на Джиленхолла поглядеть. Неожиданно очень и очень понравилось. Действие не отпускало ни на минуту,… Читать дальше…
Отзывы Написать
243 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Принц Персии: Пески времени
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джемма Артертон: лучшие роли в карьере актрисы В этом месяце у звезды вышел триллер «Двойной агент».
Написать
24 августа 2022 15:54
Слухи: Гай Ричи займется перезапуском «Принца Персии» Новую версию хотят сделать как можно ближе к истокам.
Написать
8 апреля 2020 12:07
Джейк Джилленхол считает свою роль в «Принце Персии» ошибкой Он считает, что на роль надо было утвердить актёра иранского происхождения.
Написать
2 июля 2019 12:40
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный промо-ролик
Дублированный промо-ролик "Страусиные гонки"
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Гостья из космоса
Гостья из космоса
2022, Дания, анимация, семейный
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Related video
Проглядели... Что на самом деле объединило культового «Брата» с «Игрой престолов»
Дошло до угроз: конфликт экс-солиста «На-На» с Алибасовым вышел на новый уровень
Поставили на место одной фразой: из-за чего Кобзона заставили краснеть на публике
Готовьте карманы: конец лета готовит этим трем знакам Зодиака финансовый успех
Наконец-то не Киркоров: невозможно поверить в то, кто стал пятым членом жюри «Шоу Аватар»
Такого поворота от Авербуха не ждал никто: Милохин проболтался о новом «Ледниковом периоде»
Открестился от сходства с Мэттом Дэймоном: ради чего Харламов готов пойти на крайние меры
Дед от дуэта отказался: вы не поверите, как живет за границей внук Шуфутинского
Вы точно этого не знали: как прославился бухгалтер из «Карнавальной ночи»
Гав-гав тест: узнайте, собакой какой породы вы могли бы быть
Успех сериала был неминуем: главный секрет «Сватов» раскрыла Олеся Железняк
Подогрела слухи о скорой свадьбе: такого от Бузовой не ожидал никто
Приложение киноафиши