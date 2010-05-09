Принц Персии: Пески времени, 2010

Для исполнения сложных акробатических трюков, соответствующих параметрам одноименной компьютерной игры, на съемочную площадку был приглашен французский актер-каскадер, известный паркурщик Давид Белль. Он консультировал киноактеров первого плана и их дублеров-каскадеров. Но самое интересное заключается в том, что некогда Белль принимал участие в тестировании французской игры «Принц Персии: Пески Времени» от компании «Ubisoft». По словам Давида, он и подумать не мог, что однажды окажется в самом эпицентре киносъемок именно этого фильма.

Известному американцу Джейку Джилленхолу, сыгравшему в кинофильме ключевого персонажа, пришлось нарастить около пяти килограммов мышечной массы, чтобы соответствовать образу.

По имеющимся данным, на роль персидского принца Дастана было, как минимум, еще два претендента. Речь идет об английском красавчике Орландо Блуме и американском секс-символе Заке Эфроне.

А вы знали, что кинолента Ньюэлла должна была стать дебютной частью медиафраншизы? Тем не менее, масштабным планам не суждено было воплотиться в жизнь. Компания «Ubisoft» переключилась на другие игры и полностью утратила интерес к первому фильму. Более того, чуть позже в одном из своих интервью Джейк Джилленхол заявил, что роль юного персидского повелителя оказалась ошибочным выбором. Кинозвезда сожалеет о своем участии в этой художественной картине.

Занятно, что архитектурное оформление, которое мы видим в киноленте, никак не соответствует освещаемой эпохе. Это особенно заметно, если обратить внимание на дворец в Аламуте.

Костюмы главного персонажа создавались на основе всей игровой трилогии «Принц Персии». Иными словами, в фильме принц Дастан облачается в наряды, относящиеся ко всем трем частям компьютерной игры, а не только к первой.

Никто из актерского состава не имеет персидских корней. К примеру, Джилленхол, а также британская киноактриса Джемма Артертон, сыгравшая принцессу Тамину, частично относят себя к евреям. Актер театра и кино Бен Кингсли, перевоплотившийся в Низама, имеет англо-индийские корни. Альфред Молина, исполнивший роль шейха Амара, имеет итальянско-испанское происхождение. В жилах уроженца Великобритании Риса Ричи и вовсе течет южноафриканская кровь.

По многочисленным и пока что не опровергнутым слухам, изначально на режиссерское кресло претендовал успешнейший американский кинопродюсер и режиссер Майкл Бэй.

Создатель или Бог, упоминающийся в кинофильме, является прямой отсылкой к религиозному учению о зороастризме. Низам (Бен Кингсли) затрагивает тему Ада, однако зороастризм не содержит подобных концепций. А принцесса Тамина (Джемма Артертон) вообще поклоняется совокупности безымянных божеств, которые противопоставлены религиозным убеждениям принца.