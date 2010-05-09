Принц Персии: Пески времени, 2010

В фэнтезийном боевике британца Майка Ньюэлла, созданном по мотивам популярной компьютерной игрушки с аналогичным названием, рассказывается о таинственных часах и молодом принце-победителе по имени Дастан. Магическая вещица с божественным песком внутри – вот единственная цель юного персидского правителя, который оказался сверженным с престола по причине коварного заговора «союзников». Сейчас сакральный артефакт принадлежит тому, кто не способен разгадать все его безграничные возможности. Поэтому неутомимый Дастан обязан отыскать нерадивого владельца, чтобы забрать песочные часы себе и восстановить мировую справедливость. Благо, главный герой в совершенстве владеет боевыми искусствами и знает толк в холодном оружии. Но достаточно ли этого для победы над злодеем-врагом?
Для исполнения сложных акробатических трюков, соответствующих параметрам одноименной компьютерной игры, на съемочную площадку был приглашен французский актер-каскадер, известный паркурщик Давид Белль. Он консультировал киноактеров первого плана и их дублеров-каскадеров. Но самое интересное заключается в том, что некогда Белль принимал участие в тестировании французской игры «Принц Персии: Пески Времени» от компании «Ubisoft». По словам Давида, он и подумать не мог, что однажды окажется в самом эпицентре киносъемок именно этого фильма.
Известному американцу Джейку Джилленхолу, сыгравшему в кинофильме ключевого персонажа, пришлось нарастить около пяти килограммов мышечной массы, чтобы соответствовать образу.
По имеющимся данным, на роль персидского принца Дастана было, как минимум, еще два претендента. Речь идет об английском красавчике Орландо Блуме и американском секс-символе Заке Эфроне.
А вы знали, что кинолента Ньюэлла должна была стать дебютной частью медиафраншизы? Тем не менее, масштабным планам не суждено было воплотиться в жизнь. Компания «Ubisoft» переключилась на другие игры и полностью утратила интерес к первому фильму. Более того, чуть позже в одном из своих интервью Джейк Джилленхол заявил, что роль юного персидского повелителя оказалась ошибочным выбором. Кинозвезда сожалеет о своем участии в этой художественной картине.
Занятно, что архитектурное оформление, которое мы видим в киноленте, никак не соответствует освещаемой эпохе. Это особенно заметно, если обратить внимание на дворец в Аламуте.
Костюмы главного персонажа создавались на основе всей игровой трилогии «Принц Персии». Иными словами, в фильме принц Дастан облачается в наряды, относящиеся ко всем трем частям компьютерной игры, а не только к первой.
Никто из актерского состава не имеет персидских корней. К примеру, Джилленхол, а также британская киноактриса Джемма Артертон, сыгравшая принцессу Тамину, частично относят себя к евреям. Актер театра и кино Бен Кингсли, перевоплотившийся в Низама, имеет англо-индийские корни. Альфред Молина, исполнивший роль шейха Амара, имеет итальянско-испанское происхождение. В жилах уроженца Великобритании Риса Ричи и вовсе течет южноафриканская кровь.
По многочисленным и пока что не опровергнутым слухам, изначально на режиссерское кресло претендовал успешнейший американский кинопродюсер и режиссер Майкл Бэй.
Создатель или Бог, упоминающийся в кинофильме, является прямой отсылкой к религиозному учению о зороастризме. Низам (Бен Кингсли) затрагивает тему Ада, однако зороастризм не содержит подобных концепций. А принцесса Тамина (Джемма Артертон) вообще поклоняется совокупности безымянных божеств, которые противопоставлены религиозным убеждениям принца.
Главный герой этой экранизации культовой компьютерной игры, юный принц Дастан всегда побеждал врагов в бою, но потерял королевство из-за козней коварного царедворца. Теперь Дастану предстоит похитить из рук злодеев могущественный магический артефакт, способный повернуть время вспять, и сделать своего владельца властелином мира. Помочь одолеть врагов Дастану помогут его блестящие навыки владения холодным оружием, а также недюжинные способности к акробатике и эквилибристике.