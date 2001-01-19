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Донни Дарко Донни Дарко
Киноафиша Фильмы Донни Дарко
Donnie Darko

Донни Дарко, 2001

2001 / США
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

К своим 16 годам старшеклассник Донни уже знает, что такое смерть. После несчастного случая, едва не стоившего ему жизни, Донни открывает в себе способности изменять время и судьбу. Перемены, случившиеся с ним, пугают всех, кто его окружает — родителей, сестер, учителей, друзей, любимую девушку. Научившись путешествовать в другие вселенные, Донни пытается приспособиться к тому, что теперь любые, даже самые незначительные его поступки вызывают потрясения космических масштабов...

7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 31 октября 2002
Премьера онлайн 8 сентября 2011
Премьера в мире 19 января 2001
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Келли
Ричард Келли
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Донни Дарко 7 постеров
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Донни Дарко смотреть онлайн

Донни Дарко
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Эка тут загнули, закрутили...
28 дней героя кошмарил двухметровый кролик, за что в конце носитель наглой зубастой морды и получил точнехонько в глаз… Читать дальше…
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился фильм , даже очень !!!!! Кстати ни кто не знает где можно скачать бесплатно фильм " Парень из пузыря " , " Миля лунного света " , " Шоссе ".
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Леди Гага в беседе с Джейком Джилленхолом призналась в любви к фильму «Донни Дарко» Она назвала эту культовую картину «религией». 
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Джейк Джилленхол показал оригинальный сценарий «Донни Дарко» в честь 20-летия фильма И признался, что фанаты до сих пор не понимают, что к чему.
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22 января 2021 11:01
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