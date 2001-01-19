Донни Дарко, 2001

От «Бегущего по лезвию» до «Донни Дарко»: культовые фильмы, которые провалились в прокате

В отечественном прокате «Бегущий по лезвию» стартовал с первого места в прокат и спустя две недели продолжает конкурировать с новыми фильмами. Неудивительно, культовый статус картины неоспорим. Но так было не всегда. В статье мы рассмотрим «Бегущего по лезвию» и ещё четыре картины, провалившихся, но ставших после классикой.