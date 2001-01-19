Донни Дарко, 2001

К своим 16 годам старшеклассник Донни уже знает, что такое смерть. После несчастного случая, едва не стоившего ему жизни, Донни открывает в себе способности изменять время и судьбу. Перемены, случившиеся с ним, пугают всех, кто его окружает — родителей, сестер, учителей, друзей, любимую девушку. Научившись путешествовать в другие вселенные, Донни пытается приспособиться к тому, что теперь любые, даже самые незначительные его поступки вызывают потрясения космических масштабов...
28 дней героя кошмарил двухметровый кролик, за что в конце носитель наглой зубастой морды и получил точнехонько в глаз… Читать дальше…