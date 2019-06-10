На твоей волне, 2019

19-летняя Хинако Мукаимицу переезжает в город на берегу океана, чтобы поступить в колледж и заняться своим любимым хобби — серфингом. Она старается не думать о своей учебе и будущем, чувствуя себя в приморском городке как дома. Ведь в любой момент она может добраться на велосипеде до пляже и покататься на морских волнах.

Когда ее новая квартира загорается от фейерверка, на помощь приходит Минато Хинагеши, 21-летний пожарный. Хинако сразу же привлекает новый знакомый, и они начинают проводить много времени вместе. Хинако учит его серфингу, и молодые люди постепенно влюбляются в друг друга. Однако после того, как девушка говорит, что лучшие волны можно поймать во время зимнего шторма, Минато, стремясь улучшить свои навыки серфинга, трагически погибает.

Хинако, обезумев из-за смерти любимого, погружается в глубокую депрессию и переезжает в квартиру подальше от пляжа и океана. Но однажды она обнаруживает, что стоит ей спеть их с Минато любимую песню, как он появляется в воде и передает ей послания. Героиня счастлива, что может вызвать дух своего парня, и всю себя посвящает этому занятию. Друзья Хинако теряют девушку из вида и начинают беспокоиться о ее душевном состоянии. Минато тоже нелегко, ведь, когда он не может прикоснуться к Хинако, он понимает, что уже покинул этот мир. Он просит девушку, чтобы та научилась жить дальше, но Хинако не может смириться с потерей. И только спустя время девушка понимает, что, какими бы утешительными ни были встречи с любимым, ей нужно как-то вырваться на свободу.