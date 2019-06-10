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Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara

На твоей волне, 2019

2019 / Япония
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Необычное и эмоциональное аниме про любовь
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Причины посмотреть Факты О фильме

19-летняя Хинако Мукаимицу переезжает в город на берегу океана, чтобы поступить в колледж и заняться своим любимым хобби — серфингом. Она старается не думать о своей учебе и будущем, чувствуя себя в приморском городке как дома. Ведь в любой момент она может добраться на велосипеде до пляже и покататься на морских волнах.

Когда ее новая квартира загорается от фейерверка, на помощь приходит Минато Хинагеши, 21-летний пожарный. Хинако сразу же привлекает новый знакомый, и они начинают проводить много времени вместе. Хинако учит его серфингу, и молодые люди постепенно влюбляются в друг друга. Однако после того, как девушка говорит, что лучшие волны можно поймать во время зимнего шторма, Минато, стремясь улучшить свои навыки серфинга, трагически погибает.  

Хинако, обезумев из-за смерти любимого, погружается в глубокую депрессию и переезжает в квартиру подальше от пляжа и океана. Но однажды она обнаруживает, что стоит ей спеть их с Минато любимую песню, как он появляется в воде и передает ей послания. Героиня счастлива, что может вызвать дух своего парня, и всю себя посвящает этому занятию. Друзья Хинако теряют девушку из вида и начинают беспокоиться о ее душевном состоянии. Минато тоже нелегко, ведь, когда он не может прикоснуться к Хинако, он понимает, что уже покинул этот мир. Он просит девушку, чтобы та научилась жить дальше, но Хинако не может смириться с потерей. И только спустя время девушка понимает, что, какими бы утешительными ни были встречи с любимым, ей нужно как-то вырваться на свободу.  

Режиссером фильма «На твоей волне» является японский кинематографист Масааки Юаса, известный своими аниме «Лу за стеной», «Гениальная вечеринка», «Игра разума».

Фильм был анонсирован на Токийском международном кинофестивале в 2018 году, где Юаса заявил, что будет его режиссером. Тогда он описал его как «простую романтическую комедию», в которой будет «много захватывающих сцен», в том числе некоторые, изображающие контраст между водой и огнем. Режиссер сравнил жизнь с «катанием на волне», взяв это за основу своей истории. 

За сценарий взялась известная японская сценаристка Рэйко Ёсида, а музыку написала Митиру Осима — композитор, который уже не первый раз работает с режиссером Масааки Юаса. 

Музыкальной темой фильма стала песня «Совершенно новая история» группы Generations from Exile Tribe. 

21 июня 2019 года был выпущен музыкальный клип с оригинальными сценами из картины. 

Для продвижения ленты была выпущена адаптация в виде японского комикса манги за авторством Мачи Киачи. История состояла из двух глав, она также включала в себя оригинальный рассказ о первой встрече Хинако и Минато.

«На твоей волне» был номинирован на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Также картина получила награды Шанхайского международного кинофестиваля, Международного кинофестиваля Fantasia в Монреале и Международного фестиваля фантастических фильмов в Ситжесе. 

Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок и знакомится с пожарным Минато. Молодые люди разделяют увлечение сёрфингом и, проводя вместе всё больше времени, влюбляются друг в друга. Но счастье не длится долго, Минато погибает, спасая чужую жизнь. Неожиданно Хинако начинает получать послания от Минато через различные жидкости. Разгадав эти послания, Хинако пытается понять, что на самом деле происходит, как вернуть Минато и быть вместе.

 

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера в мире 10 июня 2019
Возраст 12+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Масааки Юаса
Масааки Юаса
В ролях
Рёта Катаёсэ
Рёта Катаёсэ
Рина Каваэи
Рина Каваэи
Хонока Мацумото
Хонока Мацумото
Кэнтаро Ито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На твоей волне 3 постера
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В ограниченный прокат выходит новое аниме Масааки Юасы, одно из последних, созданных им в роли руководителя собственной студии Science Saru. Самобытность его стиля, в котором западная анимация встречается с японской, снова делает работы Юасы довольно-таки любопытными и захватывающими. Рассказываем, зачем стоит смотреть аниме «На твоей волне» в качестве замены Netflix-проекта этого же аниматора. «Новые волны всегда приходят. Не все приносят что-то хорошее, поэтому без…
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