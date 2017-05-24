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Интервью с вампиром: Вампирские хроники Интервью с вампиром: Вампирские хроники
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Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles

Интервью с вампиром: Вампирские хроники, 1994

1994 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

История жизни луизианского аристократа-креола Луи, рассказанная им самим молодому репортеру Дэниэлу Моллою. Некогда потеряв жену в тяжелых родах, Луи теряет и желание жить. В этот момент судьба сводит его с Лестатом, вампиром из Старого Света, который решает сделать из Луи своего вечного компаньона.

  • Для правильного нанесения грима актерам, сыгравшим вампиров, приходилось по полчаса висеть вниз головой.
  • Изначально роль Дэниэла Моллоя должен был сыграть Ривер Феникс, брат Хоакина Феникса. После его кончины от передозировки наркотиками роль перешла к Кристиану Слейтеру. По окончании съемок Слейтер пожертвовал свой гонорар на благотворительность.
  • Роман-бестселлер “Интервью с вампиром” американской писательницы Энн Райс изначально писался в 1969 году в формате короткого рассказа. Студия Paramount приобрела права на экранизацию романа в 1976 году, спустя два года после издания книги. На тот момент предполагалось, что Лестата сыграет Джон Траволта.
  • Пробы на роль Клодии проходили юные Кристина Риччи, Джулия Стайлз, Эван Рэйчел Вуд и Доминик Суонн.
  • Роль Лестата предлагали Джонни Деппу и Тому Хэнксу.
  • На каком-то из этапов создатели рассматривали вариант, в котором персонаж Луи был бы женщиной.

Фильм рассказывает историю человека, который в результате постигшего его горя решает стать вампиром. Однако, даже став таковым, он не утрачивает своей человеческой сущности, продолжая страдать, любить и мучиться от одиночества.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 9 ноября 1994
Премьера онлайн 24 мая 2017
Премьера в мире 9 ноября 1994
Возраст 16+
Режиссер
Нил Джордан
Нил Джордан
В ролях
Том Круз
Том Круз
Брэд Питт
Брэд Питт
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Стивен Ри
Стивен Ри
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Интервью с вампиром: Вампирские хроники 2 постера
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