Интервью с вампиром: Вампирские хроники, 1994

История жизни луизианского аристократа-креола Луи, рассказанная им самим молодому репортеру Дэниэлу Моллою. Некогда потеряв жену в тяжелых родах, Луи теряет и желание жить. В этот момент судьба сводит его с Лестатом, вампиром из Старого Света, который решает сделать из Луи своего вечного компаньона.
Фильм рассказывает историю человека, который в результате постигшего его горя решает стать вампиром. Однако, даже став таковым, он не утрачивает своей человеческой сущности, продолжая страдать, любить и мучиться от одиночества.